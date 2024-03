Atletica Mondovì: i risultati del weekend fra Cassino, Alba e Gordola

Quella che si è svolta sabato 9 e domenica 10 marzo nel campus universitario di Cassino è stata davvero una vera e propria festa del “Cross” con due bellissime giornate di sport. Gare per tutte le categorie a partire dai cadetti, in una competizione riservata alle rappresentative regionali dove il Piemonte ha dominato sia tra i maschi che nelle femmine, alle gare Master. Gare clou, ovviamente, quella degli assoluti con Nadia Battocletti (argento agli EuroCross di Bruxell) e Pasquale Selvarolo laureatisi campioni italiani, entrambi delle Fiamme Azzurre.

Nella giornata di sabato, il programma tecnico prevedeva staffette 4×2000 metri con formazioni “regolamentate” cioè composte obbligatoriamente da un atleta U16, un U18, un U23 e un assoluto. Bella prova per le squadre dell’Atletica Mondovì che si piazzano tra le migliori 30 d’Italia, con quasi tutti i ragazzi e ragazze alla loro prima esperienza in un contesto di questo livello. La maschile formata da Antonio Boetti, Leonardo Bongiovanni, Michele Aimo e Matteo Pia (caduto sul finale di gara per fortuna senza conseguenze) hanno lottato nel fango in 28’49” piazzandosi al 28° posto. Alice Preve, Soraia Cillario, Elisa Calandri e Giulia Paolin si sono ottimamente difese tra le donne concludendo la loro fatica in 34’39”, tempo che le colloca in 21ª posizione. Il maltempo, con la pioggia caduta fino dal mattino, ha reso il percorso già di per sé tecnico, pesante e decisamente scivoloso: giornata però molto bella con tanti spunti di crescita per la stagione outdoor ormai alle porte.

Per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo vi è anche la soddisfazione aver portato due staffette competitive grazie al lavoro svolto dai tecnici Fabrizio Moscarini, Franco Russo e Marco Corino che seguono i ragazzi quotidianamente e alle società Castell’Alfero e Dragonero che credono nel progetto di crescita congiunta del talento dei ragazzi.

1 of 2

Alba – 9 marzo – “Cross di Alba – Memorial Mario Sandri”

La valanga rossa con 50 atleti

Sabato 9 marzo si è disputata l’ultima corsa campestre della stagione: il memorial “Mario Sandri” organizzata dall’Atletica Alba nel Parco vicino all’impianto S. Cassiano. Giornata tipica da cross con temperature rigide, terreno pesante per la pioggia caduta e cielo plumbeo hanno accompagnato sia le categorie promozionali “esordienti” che quelle giovanili. Una bella festa di sport a cui hanno preso parte moltissime canotte rosse dei tecnici Graziella Venezia, Francesca Pesce, Pietro Migliore, Ferdinando Pace e alcuni atleti del Gruppo Sportivo Alta Langa Bossolasco Murazzano del prof. Stefano Barbero.

Nelle cadette la vittoria è andata alla portacolori della Brancaleone Asti Annachiara Allara, con Noemi Bertone sesta in 8’31”, seguita da Irene Odella in 9’10” e Laura Sito in 9’17”.

Nei Cadetti il terzetto composto da Giorgio Comino, Alberto Papaleo e Matteo Garelli ha fatto gara assieme piazzandosi rispettivamente al terzo (7’04”), quarto (7’06”) e quinto (7’07”) posto dietro a Lorenzo Gallo (Saluzzo) primo in 6’52” e Andrea Mandrile 6’57”. Bene anche il giovane Marco Restagno (7’27”) che ha preceduto Lorenzo Marino in 7’36”, seguito da Riccardo Gandolfi (8’00”), Giancarlo Forni (8’29”) e Matteo Provera (8’30”).

Il programma tecnico prevedeva anche gare riservate alle categorie ragazzi e ragazze sulla distanza di 1 km. Tra le donne le migliori prestazioni sono arrivate da Sole Sigaudo (4’03”) e Veronica Gallo del Gruppo Sportivo Scolastico IC Alta Langa (4’18”), seguite da Patrizia Garzello, (4’28”), Adele Cuniberti (4’43”), Adora Dervishi (4’44”) e Farah Merzouki. Tra i ragazzi, tutti autori di una buona prova, Lorenzo Santo e Mattia Rossi sono risultati i migliori dei monregalesi con 3’43” (9°) e 3’44” (10°) davanti a Piergiorgio Boggione (3’46”) Aurelio Forni (3’56”), Leone Noah (3’58”), Sabastian Noè (4’00”), Stefano Giaccone (4’01”), Loris Dotta (4’16”), Lorenzo Murisasco e Giacomo Murizzasco appaiati a 4’35”.

1 of 2

Gordola (Svizzera) – 10 marzo – Rappresentativa Regionale per Giacomo Provera. Terzo e con p.b. sui 60 hs

Prestigiosa trasferta nel Canton Ticino a Gordola per Giacomo Provera, accompagnato dal tecnico Andrea Oderda, con i colori della Rappresentativa Piemontese Fidal Piemonte. Il campione regionale dei 60 ostacoli, nonché del salto in lungo, conclude nel migliore dei modi una ottima stagione indoor grazie al crono di 8″59, nuovo personale sulle barriere che gli permette di salire sul terzo gradino del podio ad un solo centesimo dalla seconda piazza: davanti i lombardi Romeo (9”49) e Bodei (9”58). Giacomo è stato impegnato con i compagni Riccardo Mereu, Giacomo Rabezzana e Alessandro Spinazzola anche nella 4×200 metri conclusa in 1’37″72 al terzo terzo posto.

Con quest’ultima manifestazione si chiude anche la stagione indoor dell’atletica in sala. Ora testa alla prima gara su pista: appuntamento sabato 6 aprile sulla pista di Mondovì dove andranno in scena le staffette con l’assegnazione dei titoli provinciali.