“Radici Connesse”: il progetto che promuove le Langhe torna con due eventi tra cultura, cooperazione e natura

Valorizzare e promuovere i prodotti e il territorio delle Langhe, un patrimonio culturale, sociale e ambientale che deve essere tutelato e condiviso: è questo uno degli obiettivi del progetto “Radici connesse”, finanziato dalla Regione Piemonte (nell’ambito della Misura 16.4.1 del PSR 2014-2020) e ideato dall’associazione di promozione sociale “Citaca”, che torna con due appuntamenti di grande impatto, capaci di regalare suggestioni e di creare un legame indissolubile tra arte, paesaggio e spirito di collaborazione imprenditoriale.

Si inizia venerdì 15 marzo ad Alba con l’evento “Tra storia e futuro” che si snoderà in zona Vicolo San Biagio / via Cuneo. Un’iniziativa itinerante per conoscere undici imprese agricole operanti in varie filiere, un viaggio moderno che inizia dal passato: nell’area sorge, infatti, una strada romana e la data rimanda volutamente alle celebri “Idi di Marzo”. L’appuntamento di degustazioni gratuite inizierà alle 18 presso Lavezzo Studios in vicolo San Biagio 4 e, a seguire, presso la Scuola di ballo Cravero e Marcialis in via Paruzza, dove si potrà assistere a un’esibizione coinvolgente.

I veri protagonisti saranno i prodotti, ponte tra le dimensioni temporali, fonte di gusto, creatori di senso. Diventeranno opere d’arte riprese nel loft fotografico Lavezzo Studios, grazie a tecniche di still life. Qui si vedrà dal vivo come vengono realizzate immagini pubblicitarie che saranno poi messe in rete. Ci sarà anche un momento dedicato ai ritratti dei produttori, vera anima del progetto. L’interconnessione avverrà attraverso i social, su Facebook e Instagram, dove saranno raccontati i momenti salienti con interviste ai produttori e ai fondatori del progetto che diventeranno un racconto digitale con l’hashtag #radiciconnesse.

Ma non è finita: l’obiettivo del progetto è anche quello di promuovere le tradizioni, l’arte e la cultura, con un approccio sempre attento all’ambiente e alla sostenibilità. Ed ecco che il secondo evento, intitolato “Dalla Terra al cielo – Connessioni contemporanee”, previsto ad Albaretto della Torre, sabato 23 marzo, chiuderà questo cerchio, regalando un pomeriggio di approfondimento e di emozioni.

L’iniziativa intende indagare il rapporto tra terra e cielo, intesi come dimensione materiale e spirituale dell’esistenza, in una chiave contemporanea. Come si pone oggi l’essere umano nei confronti della terra? Sa ancora rispettarla e riconoscerla? È ancora capace di uno sguardo autentico sull’universo, che gli permetta di sentirsi parte del tutto? Queste e altre riflessioni faranno da guida ad Albaretto della Torre, in un momento dedicato all’arte contemporanea nelle sue molteplici espressioni.

Si inizierà alle 16.30 nella Chiesa dei Caduti di Albaretto, dove verranno presentati i prodotti delle aziende agricole coinvolte in “Radici Connesse”. In questa splendida cornice verranno esposte alcune opere dell’artista italo-argentino di fama internazionale Ernesto Morales. Alla presentazione del progetto seguirà un dialogo con il pittore, che avrà modo di parlare del suo percorso artistico e della sua connessione presente e futura con le Langhe. Le suggestioni tra le arti avranno spazio con la musica del pianista Pino Colucci e la performance del Teatro Selvatico, capace di far vivere un’esperienza simbiotica tra natura, cielo, finzione e realtà. Al termine dell’evento sarà possibile degustare i prodotti della terra durante un aperitivo offerto a tutti i presenti, con una selezione a cura di Love Langhe Tour.