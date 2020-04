Coronavirus: il sindaco di Sanfront mette ordine sul dato dei contagi in paese

Il primo cittadino, in qualità di autorità sanitaria locale, ha informato che in data odierna giovedì 23 aprile 2020 alle ore 12 la situazione aggiornata e’ la seguente:

Casi di contagio attuali residenti: 21

“Ancora una volta si segnalano incongruenze tra i numeri forniti dal sito della Regione (mappa dei contagi in Piemonte) ed i casi effettivamente comunicati al sindaco direttamente dall’Asl, che tengono conto di residenze, domicili e decessi. Si precisa che il dato fornito dall’Asl é in tempo reale e quindi suscettibile di variazioni. I giornali che escono settimanalmente, seppur degnissimi di nota, non possono giustamente tenere conto dei repentini cambiamenti” così il sindaco.

In questi giorni sono stati registrati 3 nuovi casi di positivita’.

L’attuale aggiornamento in diminuzione, deriva dai risultati dei tamponi di verifica eseguiti alle persone risultate positive nei giorni scorsi. “Nel fare gli auguri a coloro che stanno affrontando questa malattia che causa dolore sia ai pazienti che ai loro familiari, noi vogliamo comunicare i nudi dati, sapendo che dietro a questi numeri ci sono appunto dei nostri concittadini. Nel caso in cui vi fossero ulteriori aggiornamenti provvederemo a darne informazione alla popolazione. – prosegue Meirone – Essendo diversi gli isolamenti fiduciari a tutela della propria ed altrui salute, raccomandiamo ancora alla popolazione il pieno rispetto delle normative contenute nell’ultimo Dpcm e in particolare nelle nuove disposizioni regionali“.