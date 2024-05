Seconda Categoria LIVE: Pro Brossasco-Roretese termina 0-0

Si gioca sul campo sintetico di Verzuolo la 26esima e ultima giornata del girone G di Seconda Categoria. Di fronte Pro Brossasco, a cui serve un punto per la vittoria del campionato, e Roretese.

Le formazioni ufficiali

Pro Brossasco: Reinaudo A., Isaia, Franco (6’st Giordano), Bunino, Martina, Bersano, Dutto S., Reinaudo F. (35’st Dutto F.), Dovetta (24’st Alliney), Peyracchia (42’st Monge Madro), Levet (31’st Monticone). A disposizione: Giuliano, Garnero, Giordano, Dutto F., Monticone, Alliney, Silvestro, Monge Madro, Castagno. All. Delfino.

Roretese: Chaab, Cozzolino, Morra, Gjergji, Ruggiero, Furri, Milanesio (10’st Battaglino), Dallorto, Donatacci (15’st Boarino), Vacchetta, Lanzo (25’st Fissore). A disposizione: De Miglio, Baravalle, Fissore, Tunzi, Battaglino, Degano, Protto, Rainero, Boarino. All. Ceccarelli.

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

1′ – Si gioca! (14.55);

5′ – Primi cinque minuti di solo giro palla, soprattutto di marca roretese. Le squadre si studiano, senza correre rischi. La Pro Brossasco gioca con un 4-2-3-1 che, costantemente, diventa un 4-5-1 per non lasciare spazi. 4-3-3 che è più un 4-1-4-1 per gli ospiti;

11′ – Il primo tentativo è dei padroni di casa: Peyracchia orchestra per Levet, che rientra sul sinistro e calcia a giro “alla Del Piero”, sfiorando il palo lontano;

17′ – Bel filtrante per Dovetta, che tocca la sfera, ma Chaab chiude bene e blocca in due tempi;

34′ – Continua il grande equilibrio, con le due squadre che, consce del peso della partita, preferiscono non sbilanciarsi;

44′ – Bella trama da sinistra dei brossaschesi: cross al centro di Franco per Levet, che si allunga ma non la tocca;

45 – FINE PRIMO TEMPO! Poche emozioni e tanto studio, con le due squadre che vogliono rischiare poco.

SECONDO TEMPO

1′ – SI RIPARTE! (15.52);

6′ – Cambio forzato tra i granata di casa per l’infortunio di Franco. Dentro Giordano;

23′ – Continua il lungo giro palla, con la Pro Brossasco che prova a premere soprattutto a sinistra con Peyracchia, ma senza fortuna;

37′ – Mancano 8 minuti. Per ora, poche emozioni, con il gioco interrotto dai cambi effettuati da entrambi gli allenatori;

47′ – TRIPLICE FISCHIO!