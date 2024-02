Apertura dello sportello del pensionato nella sede Acli di Savigliano

Dal 1° febbraio 2024 nella sede Acli di Savigliano in Corso Vittorio Veneto 38, è attiva una nuova possibilità di accesso allo ‘Sportello del Pensionato’ grazie alla collaborazione e alla disponibilità della volontaria e promotrice sociale Marinella Mei.

Oltre al mercoledì dalle 9 alle 11, con l’operatore sociale Giuseppe Vetrano, l’ufficio sarà aperto ora anche tutti i giovedì mattina dalle 9 alle 12 per svolgere attività di sostegno ai pensionati, raccolta documentazione per pratiche, gestione appuntamenti, ausilio e assistenza ai pensionati aderenti, in collaborazione con FAP Acli Cuneo.

Allo sportello del pensionato Acli, si può accedere anche senza appuntamento.

Il segretario provinciale della FAP Raffaele Fattoruso, il presidente provinciale Acli Cuneo Elio Lingua e il responsabile di zona delle Acli di Savigliano Renato Origlia, ringraziano per la disponibilità e l’impegno la signora Marinella e Giuseppe Vetrano, con l’augurio che il loro impegno di volontariato possa essere sempre ricco di soddisfazioni.