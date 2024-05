Incontro con Chiara Mori al Monastero di San Biagio

Il 12 maggio è in programma, presso il Monastero di San Biagio, la terza “domenica della Tenda 2024”. Ci farà da guida la nostra amica biblista Chiara Mori, docente all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano.

Chiara ci aiuterà nella comprensione del Cantico dei Cantici, uno dei libri biblici più intriganti e affascinanti, tanto da indurre il (grande) rabbi Aqiba, vissuto nel primo secolo, ad affermare: “In Israele nessuno ha mai negato che il Cantico dei Cantici sia scrittura sacra o che esso renda impure le mani; il mondo intero non vale il giorno in cui ad esso fu dato il Cantico. Tutte le Scritture sono sante, ma il Cantico dei Cantici è il santo per eccellenza”.

La relazione di Chiara, intervallata anche da brani musicali, avrà come titolo: Forte come la morte l’amore: divine le sue fiamme.

La giornata è organizzata dalla “Tenda dell’Incontro Giovanni Giorgis” insieme a “Casa do menor Italia” e al monastero di San Biagio Mondovì.

Programma della giornata:

ore 9 accoglienza;

ore 9,30 – 12,30 intervento della relatrice e confronto tra i/le partecipanti (con pausa caffè);

ore 12,30 celebrazione comunitaria della Parola di Dio;

ore 13,30 pranzo, condividendo ciò che ognuno porterà.

Durante il pranzo avremo modo di confrontarci non solo sui contenuti della relazione di Chiara, ma anche sugli incontri programmati per i prossimi mesi che – ricordiamo – culmineranno nel settembre 2025 con la realizzazione di un convegno nazionale al Santuario di Vicoforte organizzato da BIBLIA, associazione laica di cultura biblica con sede a Firenze.

Confermati intanto i due importanti ed eccezionali appuntamenti del mese di giugno. Sabato mattina 8 giugno, al monastero di San Biagio, incontro con Antonio Staglianò (Presidente della Pontificia Accademia di Teologia e già vescovo della diocesi siciliana di Noto), convinto promotore della Pop-Theology, cioè di una teologia non lusso per pochi ma opportunità per molti: teologia, appunto, popolare, capace di raccontare il Dio di Gesù Cristo e il suo Vangelo anche attraverso i registri dell’immaginazione, della creatività, delle arti, della musica, della poesia e della pascaliana ragione del cuore.

Sabato 29 giugno, ore 18, al monastero di San Biagio, presentazione del libro di Domenico Cravero, La ferita del clericalismo, Edizioni Sanpino, Pecetto Torinese 2023 (presente l’Autore).