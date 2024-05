Croce Rossa premia l’impegno di Acqua Sant’Anna

In occasione della cerimonia inaugurale per le celebrazioni della Settimana della Croce Rossa, Acqua Sant’Anna è stata premiata per il sostegno che costantemente offre all’Associazione.

Nel corso della serata, a cui ha partecipato anche il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro, sono stati ringraziati tutti coloro che a vario titolo hanno sostenuto l’attività della Croce Rossa in Piemonte. Tra questi spicca Acqua Sant’Anna, azienda leader del settore acque minerali, che è stata premiata per le generose donazioni effettuate negli anni, come la fornitura di acqua che l’associazione ha destinato ai più bisognosi, ai suoi volontari e durante l’emergenza Covid19.

Il riconoscimento è per l’azienda piemontese motivo di grande orgoglio: da sempre infatti Acqua Sant’Anna è in prima linea nel sostenere la comunità locale, progetti di interesse comune e realtà vicine alle persone come la Croce Rossa del Piemonte, che continuamente si prodiga per l’assistenza sanitaria e sociale della popolazione. Come spesso ha dichiarato Alberto Bertone, Presidente e Amministratore Delegato Acqua Sant’Anna, “ogni contributo, per quanto piccolo, può portare grande valore e può diventare fondamentale per intere comunità. Ogni gesto di solidarietà porta un aiuto concreto ai volontari della Croce Rossa e ai più bisognosi diventando anche esempio e stimolo per la nascita di una catena positiva di interventi da parte di aziende e privati, che mi auguro possa coinvolgere sempre più la nostra regione”.