Terza Categoria – Carrù Magliano Alpi rischia a Trinità. Nel Girone B spicca Bagnolo vs Revello alle spalle del Lagnasco

Ci si aspetta molto spettacolo in questo fine settimana sui campi cuneesi di Terza Categoria, giunti all’ottava giornata.

Nel Girone A turno esterno decisamente complicato per la capolista Carrù Magliano Alpi che sarà di scena sul campo di un Trinità voglioso di portarsi a -1 proprio dai carruccesi. Spera in un passo falso della battistrada il Bagnasco che sul terreno di gioco del Beinette cercherà di dimenticare il pesante ko rimediato in Coppa Piemonte per mano del Caraglio.

Turni casalinghi per Movi Centallo e Bernezzo che se la dovranno vedere rispettivamente contro Margaritese e Castellettese mentre l’Auxiulim Cuneo proverà a dare continuità di risultati nel match esterno sul campo del Roccavione. Chiude il palinsesto la sfida tra Passatore e Valle Stura , appaiati a sei punti in classifica.

Nel Girone B ghiotta occasione per mantenere la vetta per il Lagnasco che parte con i favori del pronostico sul campo del Valle Varaita. Alla spalle della battistrada spicca la sfida tra Bagnolo e Revello mentre l’Albatros Savigliano cerca bottino pieno sul terreno di gioco del fanalino di coda Acaemy Valle Po.

Impegni importanti per la rincorsa alle prime posizioni per Accademia Cavourese e Villanova Solaro che incroceranno i guantoni rispettivamente contro Enviese e Tarantasca mentre, divise da una sola lunghezza in classifica, si sfidano Sandamianese e Villafalletto.

Nel Girone C big match tra la neo capolista Cortemilia ed il Giovanile Genola con gli ospiti capaci di battere il CB Sport Caramagna nell’ultimo turno. Proprio l’ex prima della classe si affida al proprio terreno di gioco per ripartire nella gara interna che la vedrà opposta al sempre ostico Lions United Alba.

Promette scintille lo scontro tra Benese e Piobesi con i padroni di casa autori dell’impresa di qualificarsi, come unica squadra di Terza Categoria, alla semifinale di Coppa Piemonte. Cercano di allontanare le ultime posizioni Accademia Alba Calcio e Roerolanze nei rispettivi match contro Ceresole d’Alba e Sanfrè mentre il fanalino di coda Racco ’86 va alla ricerca del primo successo stagionale contro il Cisterna.