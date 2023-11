Seconda Categoria – San Benigno vs Virtus Busca è il big match di giornata! Stella Maris sul campo del Sportroero

L’ottava giornata di campionato è alle porte per i raggruppamenti cuneesi di Seconda Categoria in un weekend che si preannuncia intenso.

Nel Girone F turno esterno con i favori del pronostico per la Stella Maris, che non intende perdere terreno nei confronti delle prime della classe, contro lo Sportroero. Chiamato all’impresa, invece, il Bandito, eliminato dalla Coppa Piemonte, che attende la capolista Mezzaluna Villanova in una gara che pare decisamente complicata.

In zona play off spicca lo scontro diretto tra Nuova Astigliana ed Elledi mentre nelle zone basse della classifica Polisportiva Montatese e Sommarivese cercano bottino pieno rispettivamente sui campi di Marentinese e San Luigi Santena.

Nel Girone G trasferta sul campo del San Chiaffredo per la capolista Garessio che cerca di mantenere la vetta ed il vantaggio sulle inseguitrici. Alla spalle della battistrada spicca lo scontro diretto tra San Benigno e Virtus Busca, divise da tre punti in classifica, mentre il Piazza parte con i favori del pronostico nel match interno contro il Caraglio.

Appaiati a quota 11 punti si sfidano Pro Brossasco e San Biagio mentre il Salice ospita il fanalino di coda Dogliani. Potrebbe essere un antipasto della semifinale di Coppa Piemonte quello tra Olimpic Saluzzo e Sporting Savigliano, qualificatesi mercoledì sera nella top four della manifestazione, mentre l’Orange Cervere cerca la seconda vittoria stagionale nel match interno contro la Roretese.