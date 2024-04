Serie B Femminile – Freedom FC, sfida salvezza a San Marino! Dietro alla Lazio è bagarre per il secondo posto

Promette scintille la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B Femminile che si lancia verso un finale di stagione tutto da vivere.

Trasferta che dirà molto in chiave salvezza per la Freedom FC di patron Danilo Merlo che sarà di scena sul campo della diretta concorrente Academy San Marino. Una gara complicata viste le caratteristiche dell’avversario, abituato alla categoria e con giocatrici che sanno bene come affrontare questo genere di partite. Mister Ardito proverà a scardinare la difesa delle “titane” con il tandem Martin-Burbassi che tanto bene ha fatto sinora. Dalla parte opposta della barricata le padrone di casa si affidano alla verve realizzativa della piemontese Raffaella Barbieri (ex Luserna e Torino), già autrice di 12 gol in questa stagione.

In vetta turno esterno con i favori del pronostico per la Lazio che sarà di scena sul campo del Pavia Academy con l’obiettivo di mettere altri punti nel salvadanaio verso la Serie A. Nell’accesa lotta al secondo posto insidiosa trasferta per la Ternana sul campo del sempre ostico Bologna così come per il Cesena che rischia a Genoa. Potrebbe approfittare di questi scontri il Parma che, invece, parte con i favori del pronostico sul campo di un Tavagnacco ormai quasi matematicamente retrocesso. Al centro della classifica spicca la sfida tra Brescia ed Hellas Verona mentre Res Women ed Arezzo si sfidano con in palio punti importantissimi per blindare la salvezza. Nell’anticipo di ieri, infine, pareggio a sorpresa tra il Chievo Verona ed il già retrocesso Ravenna: 1-1 il risultato finale.