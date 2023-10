Terza Categoria – Spicca la sfida tra Revello e Villafalletto! Nel Girone C il CB Sport Caramagna cerca l’allungo

Si prospetta un lungo weekend per il campionato di Terza Categoria con i raggruppamenti cuneesi che si lanciano nella 4ª giornata.

Nel Girone A turno interno con i favori del pronostico per il Movi Centallo capolista che attende l’Auxilium Cuneo sperando di approfittare al meglio del delicato incontro che vedrà opposte Bagnasco e Carrù Magliano Alpi.

Alle spalle del duo di testa sperano in un passo falso Trinità e Margaritese, appaiate a quota 7 punti, che se la dovranno vedere entrambe tra le mura amiche rispettivamente con Roccavione e Castellettese. Dopo due pareggi cerca il primo “bottino pieno” il Valle Stura che sarà di scena a Beinette mentre al centro della classifica il Passatore ospita il Bernezzo.

Nel Girone B tempo di big match tra la capolista Revello ed il Villafalletto, primo inseguitore, in una sfida che promette grande spettacolo. Partono con grandi favori del pronostico Lagnasco e Sandamianese che scenderanno in campo rispettivamente contro Academy Valle Po e Valle Varaita mentre Bagnolo ed Albatros Savigliano attendono Accademia Cavourese e Tarantasca.

Tra le mura amiche il Villanova Solaro va alla ricerca della prima vittoria stagionale ospitando l’Enviese.

Nel Girone C cerca di mantenere l’imbattibilità ed il punteggio pieno la capolista CB Sport Caramagna che ospita il Cisterna, fresco di prima vittoria stagionale. Alle spalle della battistrada non possono sbagliare Lions United Alba e Piobesi che se la dovranno vedere rispettivamente con Giovanile Genola e Safrè mentre il Cortemilia ospita l’Academy Canale in una sfida aperta a qualsiasi risultato.

Dopo il pareggio in Coppa Piemonte la Benese attende tra le mura amiche il Racco ’86, ancora fermo a un solo punto. Al centro della classifica, infine, spicca lo scontro tra Roerolanze e Ceresole d’Alba, distanti una sola lunghezza.