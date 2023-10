Seconda Categoria – Piazza sul campo del fanalino di coda San Chiaffredo. Nel Girone F spicca Montatese vs Mezzaluna

Dopo il mini turno infrasettimanale con i Quarti di Finale di Coppa Piemonte tornano in campo per il campionato le squadre di Seconda Categoria cuneese.

Nel Girone F turno casalingo non semplice per la Polisportiva Montatese che cerca di ripartire dopo il ko di Coppa contro il forte Mezzaluna Villanova. Trasferte con i favori del pronostico, invece, per Elledi e Stella Maris che saranno di scena rispettivamente sui campi di Marentinese e Sommarivese mentre Sportroero e Bandito cercano il primo successo stagionale contro Andezeno e Bandito.

Nel Girone G il più classico dei testa coda con la capolista Piazza che sarà di scena sul campo del fanalino San Chiaffredo, ancora fermo al palo. In trasferta anche il Pro Brossasco che non può certamente abbassare la guardia sul terreno di gioco del San Benigno. Alle spalle delle due battistrada spicca la sfida tra Roretese e Virtus Busca mentre l’Olimpic Saluzzo ospita tra le mura amiche il Caraglio in una sfida tra due squadre con un piede in semifinale di Coppa.

Trasferte con i favori del pronostico per Sporting Savigliano e Garessio che saranno di scena rispettivamente contro Orange Cervere e Dogliani, entrambe alla ricerca del primo punto stagionale. Chiude il palinsesto la sfida tra Salice e San Biagio: gara aperta a qualsiasi risultato e potenzialmente ricca di spettacolo.