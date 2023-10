Coppa Piemonte Prima Categoria – Tre Valli, il derby è tuo! Area Calcio vince e mette un piede al turno successivo

Giovedì da leoni per le squadre cuneesi partecipanti alla Coppa Piemonte Prima Categoria che mettono in archivio la 4ª giornata.

Vince e mette più di un piede al turno successivo l’Area Calcio Alba Roero che sconfigge per 3-2 il Marene, ufficialmente eliminato. La compagine langarola si impone con la doppietta di Scoffone unita alla realizzazione di Eusebio.

Sconfitta di misura, invece, per il Valle Po che nell’anticipo del mercoledì viene battuto e raggiunto in classifica dall’F.C. Vigone. La squadra biancorossa cede di misura contro i torinesi a cui basta il gol di Ambrogio.

Dopo il cambio di allenatore, con il ritorno di Michele Del Vecchio in panchina, vince e convince il Tre Valli che batte per 3-1 il Bisalta sorpassandolo in classifica. Ottima la prova dei padroni di casa che festeggiano grazie alle marcature di De Oliveira (doppietta) ed Echel Pereira che rendono vano il gol rossoblu di Viscusi.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il programma della 4ª giornata

Area Calcio Alba Roero – Marene 3-2

CLASSIFICA: Area Calcio Alba Roero 9, Atletico Racconigi 3, Marene 0

F.C. Vigone – Valle Po 1-0

CLASSIFICA: Valle Po 6, F.C. Vigone 6, Pro Polonghera 0

Tre Valli – Bisalta 3-1

CLASSIFICA: Tre Valli 6, Bisalta 4, Boves Mdg 1