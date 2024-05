Il vicepremier Tajani e il ministro Zangrillo ad Alba a sostegno dei candidati di Forza Italia (FOTO E VIDEO)

Il “Teatro Sociale” di Alba ha fatto fatica a contenere, in mattinata, i politici locali e la cittadinanza giunti ad ascoltare l’intervento di Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, segretario nazionale di Forza Italia. Unitamente al ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo sono intervenuti a sostegno dei candidati del partito alle prossime elezioni regionali e locali. In particolare i due ministri sono giunti per sostenere la candidatura al consiglio regionale di Franco Graglia e al candidato presidente uscente Alberto Cirio alla Regione Piemonte, nonché al sindaco di Alba Carlo Bo.

A fare gli onori di casa della mattinata è stato Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, che ha tenuto il discorso di apertura ed ha poi ceduto la parola a Carlo Bo. Il sindaco di Alba, di nuovo candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali, ha portato il ringraziamento a tutti i sindaci del territorio, con cui si è creata ottima sinergia politica al di là delle simpatie politiche.

Il primo cittadino ha poi ricordato i momenti salienti del suo quinquennio di amministrazione, dal COVID all’apertura dell’ospedale di Verduno fino ai passi avanti per l’apertura dell’autostrada Asti-Cuneo. Un ulteriore sguardo è stato dato all’importante ruolo delle infrastrutture, ai lavori sociali per la città e ai nuovi progetti che promettono di caratterizzare i prossimi cinque anni.

Il Sindaco di Alba ha poi voluto sul palco i capilista delle tre liste elettorali che lo sosterranno più vicine all’area di Forza Italia. Sebastiano Cavalli (“Alba Domani”), Liliana Allena (“Cirio per Alba”) ed Elisa Boschiazzo (“Forza Italia”) hanno presentato i tanti candidati scesi in campo per la riconferma di Bo e alla ricerca di un posto nel consiglio comunale.

A fare da “apripista” agli interventi clou è poi stato Franco Graglia, consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia, il quale ha condotto un excursus sugli ultimi anni del partito nella zona. In particolare Graglia si è soffermato sulla risalita del partito da uno dei suoi momenti più bui fino ai buoni risultati attuali.

In arrivo da Verbania, dove erano stati per un altro evento elettorale, sono infine saliti i ministri Zangrillo, anche coordinatore regionale di Forza Italia per il Piemonte, e Tajani, che del partito fondato da Silvio Berlusconi è l’attuale segretario nazionale. Il breve intervento del primo ha fatto da prodromo al secondo, il quale ha elogiato il grande lavoro fatto dai candidati locali a tutti i livelli.

Il vicepremier ha poi tenuto un lungo discorso in cui ha spiegato alcuni dei capisaldi del partito in vista delle elezioni europee, sottolineando come il voto per Forza Italia sia un voto utile per contare in Europa, da cui arriva l’80% delle leggi che poi vengono recepite dall’Italia.

