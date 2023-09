Ceva ospite d’onore a Pieve di Teco per suggellare un “Patto di amicizia” che valorizzi territorio ed economia

Fungo ed olio, mare e monti per potenziare le tante eccellenze di due città che storicamente hanno sempre collaborato

L’Expo Valle Arroscia ha tagliato il nastro e dato il via ufficialmente alla collaborazione tra il comune di Ceva e quello di Pieve di Teco, in provincia di Imperia.

Un “Patto di amicizia” per rilanciare ulteriormente e promuovere il territorio a cavallo tra Liguria e Piemonte.

Le due Amministrazioni Comunali e delle rispettive Comunità hanno deciso di instaurare, sviluppare e consolidare i proficui rapporti di amicizia, solidarietà, incontro, ospitalità, scambi culturali e conoscenza reciproca. E proprio dai rapporti amichevoli che si sviluppano attraverso l’incontro, la conoscenza e la collaborazione tra i giovani, gli adulti e le organizzazioni che è nato un patto d’intesa in occasione dell’Expo Valle Arroscia e che sarà consolidato nell’ambito della Mostra del Fungo che si terrà a Ceva il 16 ed il 17 settembre.

“I nostri territori sono storicamente uno legato all’altro – dice il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone – i paesaggi, i commerci, le produzioni agricole si insegnano e si completano. Il nostro Patto non fa altro che unire maggiormente le nostre forze, le nostre possibilità di sviluppo anche verso altri territori vicini”.

“Siamo molto contenti ed onorati della collaborazione con Pieve di Teco. Il Gruppo Micologico Cebano – ha spiegato il suo presidente Giorgio Raviolo – partecipò già alcuni anni fa alla loro iniziativa e siamo felici di continuare. Tra l’ altro alcuni nostri soci sono di quel circondario. Per noi è importante coordinarci con territori vicini nella valorizzazione e tutela dell’ambiente, del bosco, dei funghi e delle eccellenza enogastronomiche. Ringraziamo i sindaci di Pieve di Teco e di Ceva per averci coinvolti”.