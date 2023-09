Sino al 29 settembre il tema “Identità” al centro del Festival Culturale Profondo Umano di Alba

«Cercheremo di affrontare il tema dell’identità nelle sue più note declinazioni: l’identità personale, l’identità psicologica e l’identità sociale, attraverso linguaggi tanto contemporanei quanto diversificati», hanno rimarcato gli organizzatori dell’Associazione Corale Intonando Ap presieduta da Francesco Cordero e composta dai giovani Francesco Zabaldano, Francesco Occhetto, Ester Marello e Agata Scarsi.

«Il festival culturale Profondo Umano, dedicato al tema dell’identità, si trova di fronte ad un mare immenso, in cui è molto facile perdere la rotta: tante le correnti percorribili, innumerevoli i venti che soffiano burrasca da tutte le direzioni, apparentemente pochi i fari a guidare verso riva. Sembra urgente la necessità di lanciare qualche àncora in prossimità delle coste battute – ma anche degli isolotti sperduti – per fornire porti sicuri a chi voglia iniziare ad esplorare più in profondità la propria identità e trovare qualcosa sui fondali della propria esistenza. Dietro questa semplice parola si apre un ampio panorama di strade, tra cui è difficile orientarsi senza la guida di qualcuno. Ecco l’obiettivo: essere una bussola, per provare a segnare le vie da percorrere», hanno sottolinenato nel corso della partecipata conferenza stampa che ha contato sulla presenza anche del sindaco albese Carlo Bo.

Il ricco e variegato programma prevede il 13 settembre al Teatro Sociale G. Busca la lectio magistralis del Professor Franco Berrino che parlerà di Cibo per corpo, anima e mente…

Barbara Alberti invece, il 22 settembre affrontarerà il tema del genere e della vecchiaia, mentre Maria Bonafede e Marinella Perroni il 20 settembre al Santuario della Natività di Maria SS al Mussootto dialogheranno di donne, religioni e Chiesa.

il Professor Stefano Mancuso il 26 settembre, presso le Cantine Ceretto, inviterà ciascuno di noi a riflettere su questioni che attengono al nostro rapporto con il mondo vegetale.