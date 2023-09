Anche il Tre Valli è pronto al debutto ufficiale: domani (domenica 3 settembre) il derby in casa del Bisalta inaugurerà la stagione e la Coppa Piemonte. Settimane intense di lavoro per i monregalesi, alla guida del confermato mister Darko Damnjanovic. Per il debutto nel girone F di Prima Categoria, invece, il Tre Valli (il 10 settembre) ospiterà il Carrù a Villanova Mondovì.

ROSA TRE VALLI 23/24