La giornata dedicata al vitigno Nascetta approda a Torino

L’appuntamento annuale con il Nascetta Day 2023 è fissato per il 12 giugno prossimo a Torino, dove le aziende delle Associazioni Indigenous Langa e Produttori di Novello saranno riunite alla sede Ais in Via Modena 23 per una giornata dedicata al bianco autoctono delle Langhe ed alle sue espressioni.

L’obiettivo della manifestazione è di mantenere alta l’attenzione sulla storia e sulle caratteristiche di questo vitigno in modo continuativo per accompagnare la crescita e il momento di successo che sta vivendo in questa sua seconda vita, testimoniati dai dati forniti dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Anche Mauro Carosso, presidente Ais Piemonte, partner dell’evento, condivide la volontà di contribuire al futuro del vitigno Nascetta in quanto patrimonio vitivinicolo delle Langhe.

“È una grande soddisfazione per Ais Piemonte accogliere nella nostra sede di Torino questo importante evento che vede riuniti insieme tutti i produttori di Nascetta. Mettiamo a disposizione dei produttori i nostri prestigiosi spazi, la nostra competenza e disponibilità per la conoscenza e valorizzazione di questo unico e particolare vitigno. Sarà anche interessante l’abbinamento che proporremo durante l’evento con due eccellenze DOP del nostro territorio: il Crudo di Cuneo e il Murazzano”.

Il programma del Nascetta Day prevede l’apertura del walk around tasting tra i desk delle aziende presenti dalle ore 10 alle ore 19 e una master class di approfondimento sulle annate vecchie alle ore 11,30 di lunedì 12 giugno, presso le sale della sede Ais Piemonte. Il costo d’ingresso è 20 Euro mentre il costo per accedere alla Master class è di 30 Euro.

Le Associazioni avevano già collaborato in altri eventi di promozione del Langhe Nascetta e del Langhe Nascetta del Comune di Novello ma in questa occasione la presenza delle aziende che hanno aderito è la totalità e a Torino saranno presenti per raccontare la loro filosofia di produzione e far assaggiare l’annata corrente.