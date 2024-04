Alba e Vinum, una connessione tra territorio, grandi vini e cucina

Celebrare le produzioni vitivinicole del nostro amato e pregiato territorio, con un calendario fitto e interessante di appuntamenti. Que­sto il messaggio e l’intento di Vinum ad Alba che ha preso il via proprio in questi giorni. Barolo, Barbaresco, Dolcetto, Moscato, Roero Arneis, Roero, i bianchi delle Langhe, l’Asti Spumante e i vini del Mon­ferrato, Grappe e distillati, saranno protagonisti, grazie anche alla regia dell’Ais Associazione Italiana Som­melier, delle degustazioni programmate dalle 10,30 alle 20 (dal 25 al 28 aprile, il 1° maggio, il 4 e 5 maggio).

Fitto e interessante, dunque, il carnet di appuntamenti nella città delle 100 Torri. Scopria­mo­lo insieme!

Durante tutta la kermesse, il Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford ospita “I grandi vini rossi delle Langhe”: Barolo Docg e Barbaresco protagonisti, grazie alla sinergia con il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Nella stessa location, il comitato della città gemella di Arlon (comune della Vallonia in Belgio, di circa 30mila abitanti, sito a 185 km al sud-est della capitale, sull’asse ferroviario Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo, ndr) sarà protagonista con un convegno sabato 27 aprile dalle 15, dove si parlerà di Maitrank, la tipica bevanda locale, bibita leggera a base di vino della Mosella, consumata come aperitivo.

Grandi proposte in piazza Bubbio: il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Lan­ghe e Dogliani con “I vini bianchi delle Langhe” si presenta accompagnato dallo street food del Borgo Moretta. Spostandosi in piazza Rossetti, il Consorzio tutela del Roero e del Consorzio del Vermouth di Torino si accompagna alle delizie gastronomiche dei Borghi del Fumo, di Santa Rosalia e di Santa Barbara.

Fulcro, tra i tanti, di Vinum 2024 il Cortile della Madd­a­lena, dove protagonisti sono i vini del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, del Consorzio di tutela del Gavi, del Consorzio di tutela del Brachetto d’Acqui, Freisa di Chieri Doc, Collina torinese Doc, Erbaluce Caluso Docg, Carema Doc, Canavese Doc e Consorzio Vini Valle d’Aosta. Ma non solo, qui vi è un banco d’assaggio con le raffinate degustazioni di grappe prodotte dalle aziende aderenti al Consorzio di tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, con il food curato dall’Apro Accademia Alberghiera di Alba e i Borghi Brichet e San Martino.

Non poteva mancare piazza San Paolo: l’Asti Spumante Docg e il Moscato d’Asti Docg (in degustazione mixati in gustosi cocktail grazie al Consorzio dell’Asti Docg, con la sua Ape Asti Glam), il Dolcetto nelle sue declinazioni del Diano d’Alba Docg, Dogliani Docg e Dolcetto d’Alba Doc, in sintonia con lo street food a cura dei Borghi San Lorenzo e Patin e Tesòr e con la Nocciola Piemonte Igp in collaborazione con la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa.

Da segnare assolutamente in agenda, il Vinum Lab: nella Sala dell’Analisi Sensoriale del Mudet (Museo del Tartufo, nel Cortile della Maddalena) con un calendario di appuntamenti in collaborazione con Ais Piemonte, e diversi laboratori tematici per fornire le basi per una corretta degustazione del vino. L’appuntamento di ogni giorno di Vinum delle ore 11 è dedicato all’abbinamento vino e formaggi, quello delle ore 17 è invece un viaggio pieno di mistero e raffinatezza attraverso il meglio dei vini piemontesi.

Il 5 maggio entra in campo la solidarietà: cena all’Osteria Sociale Montebellina, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Emmaus. Sarà possibile degustare i vini di 8pari -un bene relazionale prodotto tramite l’inserimento lavorativo di persone fragili coinvolte a 360° -, frutto dell’incontro tra l’attività educativa agricola di Progetto Emmaus, che da più di 25 anni si occupa di inclusione sociale, e 7 aziende agricole del territorio quali Alberto Oggero, Cascina Fornace, Valfaccenda, Matteo Correg­gia, Marco e Vittorio Adriano, Agricola Brandini, Ceretto.

Anche Vinum in Cantina ha il suo fascino: permette di visitare alcune tra le più importanti cantine di Langhe, Roero e Monferrato selezionate da grandi chef che, al termine del tour, prepareranno uno speciale aperitivo abbinato al vino. L’esperienza è completa di un servizio navetta con andata e ritorno da Alba, con partenza da piazza Medford alle 16 e ritorno alle 19.

Un Vinum, anche, sportivo e musicale: venerdì 26 aprile alle 20, partirà da piazza Risorgimento 1/4 di Vinum Maratona, corsa podistica non competitiva lunga 10,550 km. Martedì 30 aprile dalle 15 con inizio in piazza Michele Fer­re­ro: un percorso a tappe gratuito per le strade e le piazze cittadine e un evento serale con Andy Bluvertigo, Filippo Co­sen­tino e Daniele Bertone in un inedito programma a tutto funk: la 12esima edizione dell’International Jazz Day ad Alba. Il 1° maggio, le colline circostanti ad Alba si animeranno con la Caccia al tesoro nelle Langhe, organizzata da Turismo in Langa. La chiusura della giornata avverrà con il festival “Bandiere per un amico” a cura del Borgo Moretta, in collaborazione con la Giostra delle Cento Torri.

Importante e curato anche Vinum Bimbi: per l’intera durata della kermesse non mancherà un’offerta per bambini e famiglie. La Sala Beppe Feno­glio (all’interno del Cortile della Maddalena) accoglierà questo spazio gioco dove (dalle 11 alle 19), in compagnia dei loro genitori, i piccoli visitatori possono conoscere, divertendosi, i paesaggi viti­vinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, patrimonio mondiale Unesco.