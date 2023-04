Torneo delle Regioni eSport GENERALI: Abruzzo, Campania, Lazio e Piemonte-Valle d’Aosta a caccia del trofeo

Torneo delle Regioni eSport GENERALI: Abruzzo, Campania, Lazio e i padroni di casa del Piemonte Valle d’Aosta, a caccia del trofeo Dalle 15 di oggi in campo con la fase finale del primo Torneo delle Regioni eSport GENERALI della Lega Nazionale Dilettanti. Abruzzo, Campania, Lazio e Piemonte Valle d’Aosta in corsa per il titolo. Torino, 23 aprile 2023 – Secondo ed ultimo giorno nella gaming room degli Insuperabili, a Torino, per il primo Torneo delle Regioni eSport GENERALI organizzato, nel grande quadro della competizione calcistica, dal Comitato Regione della LND Piemonte Valle d’Aosta del presidente Mauro Foschia. Le otto Rappresentative della categoria calcio virtuale in gara si sono sfidate, ieri, per la di qualificazione all’atto finale in programma oggi, a partire dalle ore 15 con le due semifinali tra Campania vs Piemonte Valle d’Aosta e Abruzzo vs Lazio. La formula prevede due match con andata e ritorno ed eventuale spareggio in caso di parità. A seguire, alle ore 17, la finalissima in gara unica. Il grande pomeriggio del calcio virtuale LND si potrà seguire il live streaming sul canale Twitch della LND eSport dalle 14.40 – http://twitch.tv/legadilettantiesport 22 aprile 2023 – Fase di qualificazione Girone A Lazio-Calabria 5-1

Campania- Liguria 5-1

Calabria- Liguria 3-5

Lazio-Campania 1-4

Campania-Calabria 6-2

Liguria-Lazio 1-3 Qualificate: Campania (9 punti) e Lazio (6 punti) Girone B Piemonte VA-Abruzzo 0-2

E. Romagna-Sicilia 0-8

Abruzzo-Sicilia 1-0

E. Romagna-Piemonte VA 1-2

E. Romagna-Abruzzo 0-11

Sicilia-Piemonte VA 1-3 Qualificate: Abruzzo (9 punti) e Piemonte VA (6 punti) #TorneoDelleRegionieSportGENERALI #TDReSportGENERALI #LNDeSport #LNDcalciovirtuale esport.lnd.it/it/esport

