TDR 2023 – 3^ GIORNATA U15 E U17: TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE E GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI

La terza e ultima giornata dei gironi del Torneo delle Regioni di calcio a undici in Piemonte VdA #tdr2023 ha chiarito il quadro delle squadre qualificate ai Quarti di Finale. Il Torneo riservato alle Rappresentative Regionali della Lega Nazionale Dilettanti con i giovani dei sodalizi delle categorie Under 19, U17, U15 e femminile è entrato nel vivo.

Questa mattina si sono giocate le due categorie più giovani, delle 40 partecipanti rimangono in pista 16 Rappresentative. Tutto si è deciso nella terza giornata, ed è successo di tutto, colpi di scena, capovolgimenti di esiti in apparenza scontati, sorpassi e controsorpassi. Grande spettacolo in tutte e venti le partite, nessuna esclusa.

Tutte le partite in diretta e on demand sul profilo youtube della Lega Nazionale Dilettanti. Sempre su youtube LND ogni sera alle 21.00 grazie a Ideaweb sarà trasmesso un programma con gli highlights della giornata, una panoramica dettagliata della competizione e gli avvenimenti più importanti del Torneo con ospiti speciali.

CALENDARIO SECONDA FASE

25 aprile – Quarti di finale

UNDER 17 (ore 11.00)

A) Piemonte VdA-Friuli VG (Stadio “Bertolotti” di Volpiano- To)

B) Abruzzo-Marche (“Silvio Baudo” di Moretta – Cn)

C) Campania-Bolzano (Campo di Pianezza – To)

D) Lazio-Calabria (Campo di Vinovo – To)

UNDER 15 (ore 9.30)

A) Piemonte VdA-Veneto (Stadio “Bertolotti” di Volpiano – To)

B) Lombardia-Abruzzo (Campo di Vinovo – To)

C) Emilia Romagna-Calabria (Campo di Pianezza – To)

D) Toscana-Lazio (“Silvio Baudo” di Moretta – Cn)

IL PROGRAMMA

24 aprile – riposo

Seconda Fase

25 aprile – quarti di finale

26 aprile – semifinali

27 aprile – finali

Orari: 9.30 Under 15; ore 11.00 Under 17; ore 14.30 Under 19; ore 16.30 femminile

I risultati, le classifiche, i marcatori e le notizie su torneodelleregioni.lnd.it

Le foto più belle e le clip dei gol sui social media della Lega Nazionale Dilettanti, Facebook, Instagram e Twitter.

UNDER 15

Tutto si è deciso nella terza giornata, ed è successo di tutto, colpi di scena, capovolgimenti di esiti in apparenza scontati. Grande spettacolo in tutte e dieci le partite, nessuna esclusa.

Toscana, Piemonte Vda, Lombardia, Emilia Romagna e Calabria passano il turno come prime dei rispettivi gironi. I lombardi sono gli unici a punteggio pieno. Le tre migliori seconde hanno concluso i gironi con due successi, si tratta di Lazio, Veneto e Abruzzo. La Sicilia con sei punti esce di scena per un solo gol in meno nella differenza reti rispetto agli abruzzesi.

A: La Toscana non sbaglia e passa ai Quarti, la Liguria sbatte contro la Campania e interrompe il suo cammino. Brividi in entrambe le sfide, i toscani risolvono la gara con la Sardegna sul filo di lana con la rete di Fiacchini. Il primo tempo si era chiuso sull’1-1. Tra Liguria e Campania succede tutto nel giro di 3’, Malagrida fa esultare i liguri, Scarpato rianima i campani.

B: All’ultimo respiro con un carico di emozioni non indifferente il Piemonte Vda si prende la leadership del Girone superando la Sicilia all’ultima curva. Prima Reci e poi Calamita hanno marchiato a fuoco il match. Alla Sicilia non bastano i sei punti, deve fermarsi per la peggior differenza reti rispetto a tutte le altre seconde. Le Marche chiudono bene la loro esperienza in questo TDR togliendosi la soddisfazione di tornare a casa con un successo in carniere. A farne le spese la Basilicata superata per 6-3, lo spettacolo con è mancato. Sugli scudi Graciotti autore di una tripletta. Cappiello, Molinari e Giuseffi hanno reso meno amaro il ko dei lucani.

C: La Lombardia fa tre su tre, chiude il girone a punteggio pieno e vola ai Quarti di Finale. Con il Friuli VG decisivo un rigore trasformato da Fardin all’11’st. Il bomber lombardo sale a quota quattro reti in questo TDR. Va avanti anche il Lazio che spinge sull’acceleratore con la Puglia per rinforzare la differenza reti, e ci riesce. Il 5-0 basta ai laziali per essere i migliori tra i secondi classificati di tutti i gironi. Decisivo ancora una volta Marciano, tripletta per lui, cinque centri in tutto.

D: L’Emilia Romagna non sbaglia con il Bolzano e passa il turno come prima della classe. E’ successo tutto in 8’ tra il 27’ e il 35’st, prima Callegari e poi Cappelli hanno marchiato a fuoco il match. Subito dietro c’è l’Abruzzo che in un colpo solo supera il Molise nella partita di oggi e lo sorpassa in classifica conquistando l’ultima piazza utile tra le migliori seconde di tutti i gironi. Losito e Sabatelli nella ripresa hanno messo le ali all’Abruzzo.

E: Alla fine la spunta la Calabria che riesce a superare il Trento per 3-2 e chiude al primo posto il girone. I calabresi hanno compiuto una vera e propria impresa se pensiamo che erano sotto di due reti a 25’ dal fischio finale. Tra l’11 e il 28’ Viola, Olivieri e Bruno hanno cambiato le sorti del match e del destino della Calabria. Al Trento non è bastato il terzo gol al TDR di Rech. E’ il Veneto a stravolgere le sorti di questo girone. In un solo colpo i veneti hanno battuto e superato in classifica l’Umbria chiudendo a sei punti e con una differenza reti sufficiente per entrare nel gruppo delle tre migliori seconde. Il Veneto per spazzare via ogni indugio è partito forte con i gol di Catino e Bytyci nei primi 3’ di gara. Zecchetto ha fissato il risultato sul 3-1.

UNDER 17

Nessuna squadra ha concluso il girone a punteggio pieno. Tanta competitività e qualità per una categoria che ha vissuto una bellissima incertezza fino alle battute finali delle gare della 3^ giornata. Con dei guizzi Lazio, Abruzzo, Piemonte VdA, Campania e Calabria conquistano le piazze d’onore. Marche, Bolzano e Friuli VG sono le tre migliori seconde di tutti i gironi.

A: La Campania fa suo lo scontro al vertice con la Liguria e conquista il primo posto del girone. Spina ha aperto le marcature, Peluso ha blindato il match sul 2-0. La Toscana batte la Sardegna per 3-1 ma non basta per continuare l’avventura al TDR. La rimonta dei toscana porta le firme di Rosaia, Campera e Pazzagli.

B: Il Piemonte VdA batte la Sicilia per 2-0, evita complicazioni e calcoli complessi, si prende il primo posto del Girone e continua il suo cammino in questo TDR. In gol Giacona e Manfredi, il primo già a quota tre nel torneo. Le Marche regolano la Basilicata per 2-0 con due reti nella ripresa, al 16’st Sergiacomo ed al 32’ su rigore Mangiacapre. Un successo che permette ai marchigiani di passare il turno come una delle migliori seconde della categoria.

C: Ultima giornata per cuori forti, stravolte tutte le gerarchie. Il Lazio sfrutta al meglio l’esito dell’altro incontro. Un rigore di Yanovskyy permette ai laziali di vincere con la Puglia e issarsi soli in vetta alla classifica. La Lombardia in un colpo solo perde il match ed abbandona il TDR. Il gol di Marmoreo al 24’ segna il destino di due Rappresentative, esclude i lombardi dalla competizione e permette al Friuli Venezia Giulia di proseguire il cammino come una delle migliori seconde di tutta la categoria.

D: Il Bolzano con un colpo di Willeit conquista tre punti fondamentali con l’Emilia Romagna, la supera in classifica e si prende uno dei tre posti tra le migliori seconde del torneo. L’Abruzzo ne approfitta pur soffrendo con un ottimo Molise. La vittoria abruzzese pesa come un macigno, vale la consacrazione in vetta alla classifica. Il modo in cui è arrivato il premio è un inno al calcio. Avanti di due lunghezze con Annunziata e Tauracchio (terza firma al TDR) l’Abruzzo nei primi 18’ della ripresa assiste ad una reazione clamorosa dei molisani, già eliminati, capaci di ribaltare tutto con D’Amico, Cristina e Ciolli. L’orgoglio abruzzese riemerge tra il 28’ e il 34’ con Coletti e Shyti che mettono la ceralacca ad un successo bello e importante.

E: La Calabria non va oltre lo 0-0 con il Trento. Un risultato che permette ai calabresi di strappare in maniera rocambolesca la prima piazza del Girone. Nell’altra gara infatti il Veneto sottovaluta l’orgoglio degli avversari e lo spirito che anima i protagonisti di questa competizione. L’Umbria già fuori dai giochi vince per 1-0 con gol di Gallastroni.