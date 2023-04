TDR 2023: mattinata “da sogno” per il Piemonte-VdA, U15 e U17 sono ai Quarti

Decisi i primi accoppiamenti dei Quarti di finale: Piemonte-VdA vs Veneto (Under 15) e Piemonte-VdA vs Friuli Venezia Giulia (Under 17)

Domenica mattina da incorniciare per il Piemonte-VdA.

Sul sintetico del “Bertolotti” di Volpiano, l’Under 15 di mister Diego Salvamano ha battuto la Sicilia per 2-0. Reci nel primo tempo e la “perla” di Calamita, nel secondo, sono risultati decisivi. 1° posto con 7 punti, nel girone B, e pass staccato per i Quarti di finale. RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE.

Poco più tardi, è stata festa grande anche per l’Under 17 di Claudio Frasca. Regolata la Sicilia 2-0. Di Giacona il “primo strappo”; la sgroppata di Manfredi, sui titoli di coda, ha chiuso i giochi. Vetta del girone B con 7 punti e qualificazioni ai Quarti di finale. RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE.

La doppia gioia, in attesa dell’Under 19 e dell’Under 23 Femminile che scenderanno in campo nel pomeriggio (e sempre a Volpiano).

