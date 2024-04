Coppa Piemonte Prima Categoria – Tre Valli sei in finale! Avversario sarà il Bsr Grugliasco

Grande gioia per il Tre Valli nella semifinale di ritorno della Coppa Piemonte di Prima Categoria, valida per l’accesso alla finalissima.

Dopo l’1-1 dell’andata i ragazzi di mister Michele Delvecchio erano chiamati a reggere contro i tentativi di del Sporting Club a cui serviva una vittoria o un pareggio con almeno due gol segnati. Al termine di novanta minuti combattuti il triplice fischio del direttore di gara sanciva il termine delle ostilità sul risultato di 0-0. Un epilogo che fa scoppiare la festa in casa Tre Valli che giunge alla seconda finale della competizione negli ultimi tre anni.

Dalla parte opposta del tabellone si qualifica per la finale il Bsr Grugliasco che, dopo il successo per 2-1 nella gara di andata, batte anche al ritorno per 3-1 il Gravellona San Pietro.

Coppa Piemonte Prima Categoria – I Risultati delle Semifinali

Bsr Grugliasco – Gravellona San Pietro 3-1 (and. 2-1)

Tre Valli – Sporting Club 0-0 (and. 1-1)