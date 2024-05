Coppa Italia A2/M – C’è Gara-2 dei Quarti: Cuneo deve fare il miracolo con Porto Viro per la Final Four

Servirà una nuova, grande impresa alla Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo nella Gara-2 dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie A2. I ragazzi dei coach Battocchio e Gallesio dovranno vincere per 3-0 o 3-1 contro la Delta Group Porto Viro e conquistare anche il Golden Set per potersi qualificare alla Final Four, che si disputerà l’11 e il 12 maggio proprio nel capoluogo cuneese.

La qualificazione all’atto finale, che la società guidata dal presidente Costamagna ha deciso di organizzare già ad inizio stagione, è un obiettivo che la stessa dirigenza ha settato come prioritario, ma che ora è in forte dubbio dopo la prima gara. In quell’occasione i veneti sono stati bravi a far riemergere i fantasmi in casa Cuneo, trovando più continuità ed approfittando al meglio degli errori e dei momenti di appannamento di capitan Botto e compagni.

I cuneesi, però, hanno ancora la piena possibilità di recuperare la situazione. La possibilità di giocare la gara decisiva in casa, è qualcosa da sfruttare a pieno per garantirsi il passaggio del turno. Anche dal punto di vista fisico la Puliservice sembra ancora in buona forma, con l’opposto Jensen che nella partita di andata è sembrato recuperato dai problemini fisici visti conto Pineto.

Nelle altre gare dei quarti di finale Yuasa Battery Grottazzolina e Consar Ravenna possono staccare in casa il biglietto alla Final Four e partono forti dei successi ottenuti su Pool Libertas Cantù e Tinet Prata di Pordenone. Tutto può invece succedere in Emma Villas Siena – Consoli Sferc Brescia, con i lombardi che dovranno difendere in Toscana la vittoria ottenuta in casa al tiebreak.

COPPA ITALIA A2 MASCHILE – QUARTI DI FINALE, RITORNO (5/5)

Yuasa Battery Grottazzolina – Pool Libertas Cantù

Emma Villas Siena – Consoli Sferc Brescia

Consar Ravenna – Tinet Prata di Pordenone

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro

COPPA ITALIA A2 MASCHILE – QUARTI DI FINALE, ANDATA (1/5)

Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena 3-2 (25-18, 21-25, 25-22, 19-25, 15-10)

Tinet Prata di Pordenone – Consar Ravenna Consar Ravenna 1-3 (25-20, 22-25, 20-25, 12-25)

Pool Libertas Cantù – Yuasa Battery Grottazzolina 1-3 (26-24, 16-25, 19-25, 25-27)

Delta Group Porto Viro – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3-1 (22-25, 25-16, 25-20, 25-18)