Prima Categoria – Atletico Racconigi a Carrù per avvicinarsi alla Promozione. Il Sant’Albano Stura attende l’Area Calcio Alba Roero e spera

Centottanta minuti alla fine ed ancora tutto in gioco per le squadre cuneesi partecipanti al campionato di Prima Categoria Girone F.

Dopo l’inaspettata sconfitta contro il Marene cerca di ripartire l’Atletico Racconigi di coach Boscolo che sarà di scena sul campo di un Carrù bisognoso di punti salvezza. Spera in un nuovo passo falso della capolista l’inseguitrice Sant’Albano Stura che a sua volta non potrà abbassare la guardia nel match interno contro l’Area Calcio Alba Roero all’ultima chiamata per i play off. Trasferte complicate per Boves Mdg e Murazzo che saranno impegnate rispettivamente sui campi di Valvermenagna e Polisportiva San Rocco Castagnaretta, quest’ultimo un possibile ultimatum per i play off.

In coda sfida disperata tra Val Maira e Langa che, con ogni probabilità, saluteranno entrambe la categoria in questo turno a prescindere dal risultato finale, mentre l’Ama Brenta Ceva cerca l’allungo sul terz’ultimo posto nel match interno contro un Tre Valli in grande forma e reduce dalla qualificazione alla Finale di Coppa Piemonte. Promettono spettacolo, potendo giocare senza pressione, le sfide interne di Bisalta e Marene rispettivamente contro Valle Po ed Azzurra.