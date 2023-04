TDR 2023 – Piemonte-VdA, quante emozioni! Il resoconto della prima giornata

Ricchissima prima giornata per il Piemonte-VdA (venerdì 21 aprile) al 59esimo Torneo delle Regioni di calcio a 11. Quartier generale, il sintetico dello stadio “Bertolotti” di Volpiano contro le Marche.

Ha aperto le danze, lo 0-0 dell’Under 15: pareggio a reti bianche, nel quale i padroni di casa hanno colpito ben 3 legni. CLICCA QUI PER RIVIVERE LA DIRETTA TESTUALE.

Pirotecnica rimonta per gli Under 17: sotto 0-1 a firma di Sergiacomo, i ragazzi di mister Frasca hanno agguantato 3 punti straordinari grazie alla doppietta del bomber Giacona (2-1). CLICCA QUI PER LA DIRETTA.

“Colpo” dell’Under 19: nel primo pomeriggio con Sicilia e Critelli, il 2-0 ha sancito un debutto importantissimo per i ragazzi di Luciano Loparco. RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE.

Ha chiuso il day-1, l’Under 23 Femminile: 2-2 per il roster allenato da Valeria Occhetta. Per le piemontesi-valdostane, sono state decisive l’autorete di Modesti e il piazzato di Bodini. RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE.

Sabato 22 aprile, le quattro sfide del Piemonte-VdA alla Basilicata a Volpiano. SEGUITECI CON TUTTI I NOSTRI CONTENUTI LIVE E POST-MATCH.