TDR 2023 – UNDER 23/F LIVE: FINISCE 2-2 TRA PIEMONTE VDA-MARCHE. RIVIVI LA DIRETTA

Prima giornata per il Torneo delle Regioni 2023, in programma dal 21 al 27 aprile: al “Bertolotti” di Volpiano si affrontano le Rappresentative Under 23 Femminile di Piemonte-VdA e Marche. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-MARCHE SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23).

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PIEMONTE VDA-MARCHE

Piemonte-VdA: Scicli, Ferro, Bodini, Municchi (27′ st Dematteis), Medici (8′ st Orlandin), Angrisano (20′ st Altafin), Nicolò, Verrua, Nino (8′ st Dindo), Ara, Caruso.

A disp: Zappone, Carazzolo, De Vita, Tesse, Corzetto.

Allenatore: Valeria Occhetta.

Marche: Generali, Catena, Cavagna, Crispini, Crocioni, Gambini, Giustozzi (34′ st Ferri), Mari (26′ st Marucci), Modesti, Ruffini (32′ st Freddo), Silvestrini.

A disp: Campanella, Crinelli, Paccusse, Mignini, Prosperi, Salvucci.

Allenatore: Antonio Censi.

Marcatori: 25′ pt aut. Modesti (P), 31′ pt Crocioni (M), 7′ st Crocioni (M), 31′ st Bodini (P).

Note: tardo pomeriggio variabile. Ammoniti Ruffini, Modesti (M).

PRIMO TEMPO

Iniziata l’ultima partita del giorno, a Volpiano, tra il Piemonte-VdA e le Marche. Piemontesi nel consueto biancorosso e ospiti in nero con numerazione bianca;

10′: ancora 0-0, con entrambe le Rappresentative ben messo sul rettangolo verde in erba sintetica;

14′: Medici lascia partire una staffilata dalla distanza, Generali fa sua la palla in 2 tempi;

17′: Ara lambisce la traversa, con un piazzato calciato dai 18 metri (circa);

20′: tiro-cross di Nicolò dalla sinistra che attraversa tutto lo specchio della porta;

25′: Piemonte-VdA vs Marche 1-0! Cross dalla sinistra di Bodini, Modesti di testa mette fuori causa Generali. Autorete e padrone di casa che sbloccano il punteggio;

31′: Piemonte-VdA vs Marche 1-1! Crocioni colpisce il palo con il sinistro, da dentro l’area, e la stessa Crocioni realizza il tap-in;

33′: le marchigiane a centimetri dall’1-2, Cavagna conclude fuori misura con il sinistro;

37′: ancora le Marche, Cavagna lancia Crocioni, Scicli para la conclusione e sulla ribattuta la sfera termina alta;

1 minuto di recupero;

41′: “numero” di Angrisano, la difesa marchigiana riesce a salvarsi con un po’ di affanno.

1-1 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

La seconda frazione è iniziata;

7′: Piemonte-VdA vs Marche 1-2! Discesa sulla corsia mancina di Catena, Crocioni a centro area gira perfettamente all’angolino con il sinistro;

13′: Piemonte-VdA vs Marche 2-2! Perfetto calcio di punizione battuto da Bodini (dal limite) ed è beffata l’estremo difensore avversario;

18′: sinistro dalla distanza di Municchi, Generali si accartoccia e neutralizza;

21′: ancora Crocioni a mettere in apprensione la difesa piemontese-valdostana, che però si salva in calcio d’angolo;

33′: tocco d’esterno con Caruso, pallone sul fondo;

39′: Altafin slalomeggia sui 25 metri, prova il destro da buona posizione e Generali controlla la sfera;

4 minuti di recupero;

2-2 tra Piemonte-VdA e Marche. Per oggi, dal “Bertolotti” di Volpiano è tutto!