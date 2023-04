TDR 2023 – UNDER 15 LIVE: PIEMONTE VDA “FERMATO DAI LEGNI”, 0-0 vs MARCHE. RIVIVI LA DIRETTA

Prima giornata per il Torneo delle Regioni 2023, in programma dal 21 al 27 aprile: al “Bertolotti” di Volpiano si affrontano le Rappresentative Under 15 di Piemonte-VdA e Marche. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-MARCHE SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23).

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PIEMONTE VDA-MARCHE

Piemonte-VdA: Castaldi, Aggero, Atzeni (16′ st Reci), Barbero, Calamita (22′ st Bellingheri), Crozza, Curri, De Vita, Dutto, Isoardi (27′ st Molon), Palumbo.

A disp: Amodio, Garbellini, Ortolano, Raviola, Shita, Sudano.

Allenatore: Diego Salvamano.

Marche: Antonini, Conestà, Batassa (34′ st Fratesi), Romitelli, Umanets (11′ st Scarpantoni), Massini (30′ st Cesarini), Schirliu, Mucciacciaro (22′ st Papavero), Graciotti (1′ st Rollo), Renzi, Valori.

A disp: Pirani, Ciappelloni, Natalini, Camozzi Mais.

Allenatore: Franco Gianangeli.

Note: mattinata piovosa, terreno di gioco in erba sintetica. Ammoniti De Vita (P), Romitelli, Renzi (M).

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle 9,43! Partito il TDR23; Piemonte-VdA in biancorosso, Marche in gialloblù;

2′: tiro “strozzato” di Schrliu, Castaldi controlla in presa bassa;

4-3-1-2 per i padroni di casa;

6′: Atzeni prova la sforbiciata volante, palla a lato da buonissima posizione;

9′: Piemonte-VdA arrembante, scivolata di Curri e Antonini ferma la palla in presa bassa;

15′: De Vita e Barbero chiudono provvidenzialmente Graciotti in corner;

17′: Atzeni crossa per Curri, destro a centro area ma sul fondo;

23′: Palumbo non trova la stoccata vincente, in mischia, da pochi passi;

24′: Umanets serve Schirliu, destro all’altezza del dischetto fuori di poco;

25′: palo colpito da Palumbo, sinistro fa fuori area. Piemonte-VdA vicinissimo al vantaggio!

30esimo scoccato, ancora 0-0 in quel di Volpiano;

34′: sinistro Atzeni dal limite, sfera alta;

36′: Massini e Mucciacciaro non riescono a sfondare, Marche pericolose sotto porta; ribaltamento di fronte e Atzeni coglie un palo. Padroni di casa sfortunati!

Dopo 3 minuti di extra-time, il primo tempo si chiude a reti bianche.

SECONDO TEMPO

Match ripartito;

5′: colpo di testa di Calamita, Antonini alza in corner con un colpo di reni;

7′: rovesciata di Valori, da calcio d’angolo, e grande parata di Castaldi;

15′: Dutto va col sinistro, in area e in scivolata, Antonini fa suo il pallone;

17′: contatto dubbio Valori-Barbero, nell’area delle Marche, ma il direttore di gara non ravvisa nulla di irregolare;

18′: ennesimo legno colpito dal Piemonte-VdA, Reci fa tremare la porta marchigiana;

22′: infortunio per il capitano dei padroni di casa, Calamita, dentro Bellingheri;

ultimi 5 minuti di gara, recupero escluso. Ancora 0-0!

33′: Reci ci prova con il destro rasoterra dal limite, Antonini si rifugia in angolo;

34′: Palumbo crossa per Reci, colpo di testa a lato da buona posizione. Spinge il Piemonte-VdA!

Siamo già nel 3′ minuto di recupero;

0-0 tra Piemonte-VdA e Marche. FINALE DA VOLPIANO!