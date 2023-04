TDR 2023 – UNDER 19 LIVE: PIEMONTE VDA-MARCHE 2-0 GRAZIE A SICILIA E CRITELLI. RIVIVI LA DIRETTA

Prima giornata per il Torneo delle Regioni 2023, in programma dal 21 al 27 aprile: al “Bertolotti” di Volpiano si affrontano le Rappresentative Under 19 di Piemonte-VdA e Marche. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-MARCHE SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23).

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PIEMONTE VDA-MARCHE

Piemonte-VdA: Romanin, Andreotti (30′ st Critelli), Bianco (18′ st Borin), Chiaria (21′ st Cavallo), Dell’Anno, Magalhaes (38′ pt Morganti), Romanin, Masante, Matija, Scala (41′ st Cannavò), Sicilia, Tomasino.

A disp: Bergonzi, Ferrari, Merlo, Savva.

Allenatore: Luciano Loparco.

Marche: Canullo, Scheffer (34′ st Merzoug), Fermani, Giunti, Postacchini, Riggioni, Di Matteo, Stampella, Esposito (5′ st Sfasciabasti), Iulitti (14′ st Sciamanna), Traini.

A disp: Ciavarella, Barzanti, Gabrielli, Tuci, Cancrini, Cirulli.

Allenatore: Massimo Lombardi.

Marcatori: 3′ pt Sicilia (P), 39′ st Critelli (P).

Note: pomeriggio freddo e nuvoloso. Ammoniti Sicilia, Matija (P), Di Matteo, Riggioni, Postacchini (M). Espulso Cavallo (P) al 46′ st con rosso diretto.

PRIMO TEMPO

4-3-3 per i padroni di casa (in biancorosso), marchigiani in completo blu scuro;

3′: Piemonte-VdA vs Marche 1-0! Dagli sviluppi di un calcio d’angolo di Andreotti, Sicilia stacca di testa in area piccola e “trafigge” Canullo;

9′: punizione defilata di Fermani, con il sinistro ed è tutto facile per Romanin;

quasi il 15esimo sul sintetico del “Bertolotti”, con il Piemonte-VdA avanti nello score;

30′: gara molto spezzettata, ma combattuta;

31′: Sicilia perde l’attimo davanti a Canullo e la difesa delle Marche allontana il pericolo;

33′: Masante scalda i guantoni di Canullo, sfera in corner;

40′: Tomasino dai 18 metri, destro alto di poco sopra la traversa;

42′: sinistro velenoso di Fermani, Romanin si distende in tuffo sulla sua sinistra e para;

47′: calcio piazzato di Scheffer dai 20 metri, deviato dalla barriera in angolo;

duplice fischio, con i piemontesi-valdostani a riposo sull’1-0.

SECONDO TEMPO

Ripartito il confronto;

Piemonte-VdA in controllo delle operazioni, intanto è trascorso il 10° della ripresa;

13′: rasoterra di Masante, Canullo blocca con sicurezza;

16′: piazzato di Giunti, dal limite dell’area, ma non trova lo specchio della porta;

30′: Sfasciabasti ci prova con un’incornata, ma la sfera termina sul fondo;

39′: Piemonte-VdA vs Marche 2-0! Borin innesca il contropiede di Critelli, destro in diagonale a pelo d’erba ed è raddoppio;

4 minuti di recupero;

46′: Piemonte-VdA in 10, cartellino rosso diretto a Cavallo per un fallo a centrocampo;

48′: sussulto offensivo delle Marche, Stampella supera Romanin in uscita ma deposita a lato;

Piemonte-VdA fa la “voce grossa” con le Marche e strappa i 3 punti!