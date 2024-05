Promozione C, Infernotto-San Sebastiano (2-3). Mister Pisano: “Alleno dei leoni!”

“Contento di allenare dei leoni. Hanno voluto vincerla a tutti i costi, nonostante un arbitraggio non all’altezza della gara. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo e siamo stati premiati. Sono stufo di commentare di rigori negati o di arbitraggi poco equi. Non va bene e credo che il San Seba non se lo merita. Non molliamo mai, questo è il messaggio“.

Così Giuseppe Pisano, allenatore San Sebastiano, a margine del 2-3 di Bagnolo Piemonte (domenica) con l’Infernotto. Di Tatili, Formagnana e Cavallera i gol fossanesi.