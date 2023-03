Raduno a Gassino per la Rappresentativa Femminile Piemonte-Vda: le convocate

Raduno a Gassino Torinese per la Rappresentativa Regionale Femminile di Piemonte-Vda in vista del Torneo delle Regioni 2023: il gruppo si ritroverà lunedì 6 marzo (ore 19.30) presso il campo sportivo “Bertolini” di via Diaz. L’elenco delle convocate.

COGNOME NOME SOCIETA’ ALTAFIN CLARA FEMMINILE JUVENTUS TORINO ANGRISANO VANESSA PINEROLO ARA CRISTIANA FREEDOM FC BANCHERO CLAUDIA FEMMINILE JUVENTUS TORINO BODINI FRANCESCA FEMMINILE JUVENTUS TORINO BRICCO AGNESE NOVARA WOMEN CARAZZOLO DESIREE ACF BIELLESE CORZETTO MATILDE ACCADEMIA TORINO CALCIO DE FILIPPO ELISA PINEROLO DEMATTEIS MARTINA FREEDOM FC DE VITA MIREA FEMMINILE JUVENTUS TORINO DELIA MARTINA BULE’ BELLINZAGO DINDO VITTORIA ACCADEMIA TORINO CALCIO FERRO FRANCESCA FEMMINILE JUVENTUS TORINO GRAMONI ELISA BULE’ BELLINZAGO IZZO ANGELA BULE’ BELLINZAGO MAZZONI EMMA BULE’ BELLINZAGO MEDICI MARTINA TORINO FC MUNICCHI ROBERTA FEMMINILE JUVENTUS TORINO NICOLO’ ERIKA FEMMINILE JUVENTUS TORINO NINO MARTINA BULE’ BELLINZAGO ORLANDIN SARA ACCADEMIA TORINO CALCIO SCICLI ALICE INDEPENDIENTE IVREA TESSE SOFIA TORINO WOMEN VERRUA ANNA AREA CALCIO ALBA ROERO ZAPPONE VALENTINA PIA TORINO WOMEN