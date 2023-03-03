Raduno a Volpiano per la Rappresentativa Regionale U19: i convocati

Continua la preparazione al Torneo delle Regioni 2023 della Rappresentativa Regionale Under 19 di Piemonte-Vda: la selezione, guidata da mister Loparco, si radunerà mercoledì 8 marzo (ore 13.30) al campo sportivo “Bertolotti” di via Trento a Volpiano. L’elenco dei convocati, fra cui figurano tre atleti cuneesi (di Alba Calcio e Sommariva Perno).
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|BARETTA
|FABRIZIO
|ACQUI F.C. SSDARL
|BARISONE
|GEREMIA
|VALENZANA MADO SSD.AR.L.
|BERGONZI
|RICCARDO
|A.S.D. ALBA CALCIO
|BORIN
|TOMMASO
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|CANNAVO’
|SAMUELE
|A.S.D CALCIO SETTIMO
|CAPRIOLO
|MATTIA
|S.S.D. RIVAROLESE 1906 S.R.L.
|CASSETTA
|LORENZO
|A.S.D. BORGARO NOBIS 1965
|CAVALLO
|ALESSANDRO
|U.S.D. VANCHIGLIA 1915
|CAVIGIOLA
|LORENZO
|VALENZANA MADO SSD.AR.L.
|CHIARIA
|ALESSANDRO
|ASD PASTORFRIGOR STAY
|CRITELLI
|MATTIA
|U.S.D. ALPIGNANO
|DELLANNO
|LORENZO
|A.S.D. ALBA CALCIO
|DRUDA
|DOMENICO MANUEL
|A.S.D. PRO VILLAFRANCA
|FERRARI
|RICCARDO
|U.S.D. CITTA’ DI COSSATO
|MAGALHAES DA SILVA
|SAIMON
|A.S.D. BORGARO NOBIS 1965
|MASANTE
|LORENZO GIOVANNI
|U.S.D. ALPIGNANO
|MATIJA
|MANUEL
|U.S.D. SOMMARIVA PERNO
|MERLO
|FILIPPO
|A.S.D. OMEGNA 1906
|MORGANTI
|GUGLIELMO
|ACQUI F.C. SSDARL
|ROMANIN
|SAMUELE
|A.D.P. BSR GRUGLIASCO
|SALINA
|GABRIELE
|A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO
|SAVVA
|ERIC
|G.S.D. VOLPIANO PIANESE
|SCALA
|MAURIZIO
|U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
|SICILIA
|DANIELE
|G.S.D. LASCARIS
|SOTTIL
|LUCA
|G.S.D. LASCARIS
|TOMASINO
|VITTORIO
|A.S.D. BIELLESE 1902
|UJICA
|PETRU NICOLAE
|U.S.D. PIANEZZA