Raduno a Volpiano per la Rappresentativa Regionale U19: i convocati

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Continua la preparazione al Torneo delle Regioni 2023 della Rappresentativa Regionale Under 19 di Piemonte-Vda: la selezione, guidata da mister Loparco, si radunerà mercoledì 8 marzo (ore 13.30) al campo sportivo “Bertolotti” di via Trento a Volpiano. L’elenco dei convocati, fra cui figurano tre atleti cuneesi (di Alba Calcio e Sommariva Perno).

COGNOME NOME SOCIETA’
BARETTA FABRIZIO ACQUI F.C. SSDARL
BARISONE GEREMIA VALENZANA MADO SSD.AR.L.
BERGONZI RICCARDO A.S.D. ALBA CALCIO
BORIN TOMMASO G.S.D. VOLPIANO PIANESE
CANNAVO’ SAMUELE A.S.D CALCIO SETTIMO
CAPRIOLO MATTIA S.S.D. RIVAROLESE 1906 S.R.L.
CASSETTA LORENZO A.S.D. BORGARO NOBIS 1965
CAVALLO ALESSANDRO U.S.D. VANCHIGLIA 1915
CAVIGIOLA LORENZO VALENZANA MADO SSD.AR.L.
CHIARIA ALESSANDRO ASD PASTORFRIGOR STAY
CRITELLI MATTIA U.S.D.  ALPIGNANO
DELLANNO LORENZO A.S.D. ALBA CALCIO
DRUDA DOMENICO MANUEL A.S.D. PRO VILLAFRANCA
FERRARI RICCARDO U.S.D. CITTA’ DI COSSATO
MAGALHAES DA SILVA SAIMON A.S.D. BORGARO NOBIS 1965
MASANTE LORENZO GIOVANNI U.S.D. ALPIGNANO
MATIJA MANUEL U.S.D. SOMMARIVA PERNO
MERLO FILIPPO A.S.D. OMEGNA 1906
MORGANTI GUGLIELMO ACQUI F.C. SSDARL
ROMANIN SAMUELE A.D.P. BSR GRUGLIASCO
SALINA GABRIELE A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO
SAVVA ERIC G.S.D. VOLPIANO PIANESE
SCALA MAURIZIO U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
SICILIA DANIELE G.S.D. LASCARIS
SOTTIL LUCA G.S.D. LASCARIS
TOMASINO VITTORIO A.S.D. BIELLESE 1902
UJICA PETRU NICOLAE U.S.D. PIANEZZA

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