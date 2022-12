Arrivi dalla Cina: tamponi gratuiti negli hotspot della Regione Piemonte

“La situazione dei ricoveri e dei contagi è assolutamente sotto controllo in questo momento in Piemonte e continuiamo a essere in testa in Italia sulle vaccinazioni, ma abbiamo voluto immediatamente attivare una misura di prevenzione a supporto di coloro che arrivano e rientrano dalla Cina, per continuare a garantire la massima sicurezza al nostro territorio. Ringraziamo tutto il nostro sistema sanitario che, anche in questi giorni di festa, continua con il massimo impegno a dare un aiuto prezioso alla nostra comunità“ sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

“Azienda Zero e Dirmei si sono immediatamente messe in moto per attivare, insieme alle Asl, un servizio di prevenzione e controllo in collaborazione non solo con l’Usmaf e l’Aeroporto di Torino, ma anche con la comunità cinese attraverso il Consolato e l’Angi, che hanno dato la loro massima disponibilità e di questo desideriamo ringraziarli” aggiunge il commissario di Azienda Zero Carlo Picco.

