Con Atletica Mondovì e “AtleticaMente” 16 Istituti e 670 studenti in gara alla pista “Fantoni Bonino”

Martedì 31 maggio presso l’impianto “Fantoni Bonino” di atletica di Mondovì, si è svolta una manifestazione a carattere promozionale di atletica leggera riservata alle scuole medie inferiori resa possibile grazie al Progetto “AtleticaMente” promosso dalla ASD Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Mondovì, dell’USR per il Piemonte – Ufficio VI Ambito Territoriale di Cuneo, la Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Provinciale di Cuneo e il Liceo Scientifico Statale a indirizzo sportivo “Vasco – Govone – Beccaria” di Mondovì.

Un successo enorme che ha visto 670 ragazzi, accompagnati dai docenti di educazione fisica, affrontarsi nella giornata di gare sulla pista e in pedana e che ripaga l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo dello sforzo organizzativo ed economico profuso. Il progetto, avviato all’inizio dell’anno scolastico, aveva come finalità quella di creare in tutta la zona del Monregalese, una funzionale collaborazione per coinvolgere il maggior numero di giovani alla pratica dell’attività sportiva in genere e in particolare dell’atletica leggera, in quanto base fondamentale per tutti gli sport.

In un periodo di scarse risorse finanziarie che vedono spesso le istituzioni scolastiche in serie difficoltà, è apparsa innovativa e vincente la formula del progetto “AtleticaMente”, che ha proposto alle scuole una diretta collaborazione per sensibilizzare e rafforzare la cultura dell’impegno, come scelta e atteggiamento positivo nella vita. Un format che è stato portato come esempio di “buona pratica” al Ministero dell’Istruzione da parte del Prof. Marcello Strizzi, il coordinatore degli insegnanti di ed. Fisica, che aveva appoggiato fin dalla sua prima edizione il progetto, nato nel 2013 da un’idea dal compianto Milvio Fantoni.

“Sport e scuola”, un’alleanza sicuramente possibile, in quanto entrambi si pongono le medesime finalità educative: garantire il rispetto delle regole, trasmettere passioni, accendere la curiosità, spingere al miglioramento e stimolare il raggiungimento di sempre nuovi traguardi, dando il meglio di sé.

Enrico Priale per l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ha coordinato il Progetto, è certo che “lo sforzo dell’A.S.D Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, nel sostenere economicamente sia le scuole (con buoni spesa per l’acquisto di materiale didattico e sportivo) che i ragazzi (con borse di studio) sia utile per ampliare l’esperienza formativa dei giovani del territorio”.

Il progetto, riproposto per il sesto anno, dopo la sospensione per la pandemia del ’20 e ’21, ha visto l’adesione di ben quindici istituti scolastici: le Scuole Medie di Mondovì (“Cordero”, “Anna Frank”, “Gallo”), I.C. “Oderda Perotti” di Carrù con il plesso di Rocca de Baldi, Dogliani, Farigliano, Vicoforte-San Michele, Villanova Mondovì, Ceva, Benevagienna, Trinità, Sant’Albano, Carrù e Garessio-Ormea-Bagnasco, IC Bossolasco e Istituto Archè Manfredini.

Al termine della manifestazione l’I.C di San Michele si conferma per il terzo anno consecutivo alzando la coppa di vincitore della classifica a squadre con 88 punti, davanti alla Media di Villanova Mondovì con 110 e, al terzo posto, la media di Carrù con 113 punti; a seguire il “Momigliano” di Ceva, Altipiano Mondovì e Media “Anna Frak” di Breo. Queste oltre al prestigio per il podio conquistato, hanno ricevuto ulteriori buoni per l’acquisto di materiale sportivo rispettivamente del valore di 300, 200, 100 e 50 euro.

I risultati delle singole gare:

Ragazze:

60 metri: GERBINO Emma 9”14 AIRALDI Greta 9”21 RAKAJ Elena 9”37

600 metri: BALBO Cecilia 1’58”4 BASSO Teresa 2’07”3 BOVETTI Carolina 2’09”9

Lungo: GARELLI Lucrezia 3,74 mt PENONE Ilaria 3,43 mt PESCE Rebecca 3,33mt

Vortex: ROFFREDO Angelica 38,20 mt BORELLO Matilde 30,09 mt, BOVETTI CONIO Anna 28,35 mt

Ragazzi:

60 metri: BARBERIS Mattia 8”50, SELETTO Pietro 8,51, MARINO Lorenzo 8”53

600 metri: LAMBERTI Manuel 1’58”6 LOSITO Pietro 1’59”5 BERNELLO Alessandro 2’01”4

Lungo: LORRAI Giosue’ 4,60 mt D’AGOSTA Alessandro 4,30 mt PROVERA Matteo 4,30 mt

Vortex: AVICO Luca 46,80 mt TOPCHI Mykola 45,60 mt, SARTIERO Emanuele 38,52 mt

Cadette:

80 metri: TACCHINI Alessia 11”02 CORICA Elisa 11”44 Maria AMBROSIO Paola 11”43

1000 metri: BAUSONE Marianna 3’43”4, PATETTA Elena 3’55”1, AIMASSO Giulia 3’5”5

Alto: BERGERONE Emma 1,40 mt MAMIEDI Anna Rita 1,30 mt GHIURCA Diana 1,30 mt

Peso: BECCARIA Arianna 8,81 mt CUNIBERTI Francesca 7,80 mt D’AGOSTINO Giulia 7,12 mt

Cadetti:

80 metri: AUDDINO Andrea 10”32 FERRUA Mattia 10”42 CURETTI Edoardo 10”59

1000 metri: BLANGERO Matteo 3’06”0 GAVOTTO Gabriele 3’10”8 RUBINI Christian 3’10”9

Alto: OMIGIE James Osayuki 1,57 mt BAUDINO Tommaso 1,55 mt ANGIOLINI Gabruele 1,48 mt;

Peso: MARELLI Cristian 9,42 mt VIARA Matteo 9,35 mt DELPERO Gabriele 9,00 mt;

Steffette miste: 4×100: S.Michele 56”21, Trinità 57”65, Breo 57”85

L’ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ringrazia gli Istituti che hanno aderito al progetto, i dirigenti scolastici con i docenti di educazione fisica, i ragazzi della 3ª Liceo Sportivo supportati dai professori Bausone e Basso per la collaborazione e il prof. Marcello Strizzi e l’assessore Luca Robaldo intervenuti alle premiazioni.