Successo per la grande cittadella del soccorso a Fossano, l’Open day torna a vivere

Incidente in piazza Castello, nel cuore di Fossano, dove un uomo è stato estratto dall’auto e soccorso da volontari del 118 e Vigili del fuoco. Sembra tutto vero, ma fa parte della grande esercitazione di sabato scorso quando, nella città degli Acaja, è stata allestita una spettacolare “cittadella del soccorso”.

Dopo due anni di assenza è infatti tornato a Fossano il grande evento di piazza dell’Open Day del Soccorso come momento di festa dedicato ai ragazzi delle Scuole che hanno aderito al progetto, agli interessati e a tutta la popolazione.

L’iniziativa “a scuola di primo soccorso” si propone come un “servizio” per la comunità e ha coinvolto quest’anno 5mila ragazzi e oltre 170 classi della Scuola secondaria di primo grado in tutta la Provincia, con incontri interattivi teorici e pratici. Nel “talk show” conclusivo è avvenuto il vero e proprio passaggio di consegna tra Nicola Schellino, sindaco di Carrù (sede dell’edizione 2019) e il collega fossanese Dario Tallone.

Ma non ci si ferma qui, perché il prossimo anno sarà la volta di Dogliani, come anticipato dal sindaco Ugo Arnulfo. Nei panni del presentatore, al termine dell’intensa giornata fatta di tanti giochi, simulazioni e attività di sensibilizzazione, il referente per le associazioni dottor Davide Gasparino: «Siamo tutti qui come volontari, perché “vogliamo” farlo; siamo consapevoli del fatto che tutto ciò, pian piano, farà la differenza sia dal punto di vista della consapevolezza collettiva, sia dal punto di vista dell’impatto sulla salute delle persone».

La Scuola che quest’anno ha vinto il premio del concorso è stato l’istituto comprensivo di Bene Vagienna, rappresentata da un bel gruppo di studenti, con la prof. Lorena Pettiti e il sindaco Claudio Ambrogio.

A ruota sono intervenuti entusiasti il Dr. Luigi Silimbri, direttore del 118 provinciale, il responsabile della centrale unica di risposta 112 Walter Occelli e il referente per l’assessorato alla salute della Regione Piemonte Marco Pappalardo che ha portato i complimenti della giunta regionale e i saluti personali dell’assessore Icardi.

L’Open day del Soccorso si riconferma ancora una volta un’esperienza di diversi corpi: di chi si sveste della divisa della propria singola Associazione di volontariato e si mette insieme in un grande ingranaggio silenzioso, complessissimo ma efficace. Il Comitato organizzativo racchiude infatti le tre anime del volontariato regionale in termini di pubblica assistenza: l’Anpas, la Confraternita delle Misericordie d’Italia e la Croce Rossa Italiana con la collaborazione del Rotary Club Canale Roero nel ruolo di innovatore del progetto con tutta la parte ancora embrionale dell’approccio psicologico all’emergenza.

«Una bellissima giornata – commenta il padrone di casa Luca Origlia, presidente della Croce Bianca Fossano –, è stato un piacere poter accogliere tutte le varie Associazioni. Ringraziamo di cuore il Comune di Fossano, la Cassa di Risparmio di Fossano Spa e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, la Pro loco di Fossano, gli addetti all’impiantistica e tutti quanti ci hanno aiutato e sostenuto. Non vediamo l’ora di riprendere il progetto e di ritrovarci di nuovo tutti insieme a Dogliani».