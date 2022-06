Finita la prima fase delle finali nazionali Under 14 femminili di pallavolo di Mondovì e Monregalese (FOTO E VIDEO)

Si è chiusa ieri nelle quattro palestre di Mondovì e Monregalese la prima fase, quella di qualificazione, delle finali nazionali Under 14 femminili di pallavolo organizzate da LPM Pallavolo Mondovì e FIPAV Piemonte sul territorio.

16 le squadre impegnate in questi primi due giorni, sui campi del Palamanera e dell’ITIS di Mondovì, di Vicoforte e Villanova Mondovì. Di queste, solo quattro accedono (vincendo i rispettivi gironi) alla seconda fase al via questo pomeriggio: si tratta di Pro Patria Milano (Lombardia), Busnago Volleyball Team (Lombardia), Fusion Team Volley (Veneto) e Trento Volley (Trentino).

Onore anche alle 12 squadre eliminate, che sui rispettivi campi hanno giocato al meglio delle loro forze e che hanno onorato la competizione: Teodora Settore Giovanile (Emilia Romagna), Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio), Volleyvalley Funivia dell’Etna (Sicilia), Centro Tecnico Territoriale (Toscana), Gada Volley Pescara (Abruzzo), Cogovalle Genova (Liguria), Pallavolo Saverio Macheda (Calabria), Marconi Volley (Umbria), ASD Livinvolley (Basilicata), Cogne Aosta Volley (Valle d’Aosta), Neumarkt Volley ASD (Alto Adige), Termoli Pallavolo (Molise).

Da oggi si passa alla seconda fase, con 12 squadre in arrivo: Visette Volley (Lombardia), Us Torri (Veneto), Tecnocasa V. Palermo (Sicilia), Volley Friends Roma (Lazio), Scuola di Pallavolo Anderlini (Emilia Romagna), Pallavolo Scandicci (Toscana), In Volley Chieri Cambiano (Piemonte), Cuore di Mamma Cutrosancassiano (Puglia), Arzano Volley (Campania), Pallavolo Collemarino (Marche), Sarroch Pol (Sardegna), Chions Fiume Volley (Friuli Venezia Giulia).

Si formano altri quattro gironi, da cui passeranno due squadre ognuno. Queste “magnifiche otto” si giocheranno il titolo nazionale nel fine settimana. A Villanova si sostituisce Roccaforte Mondovì, che fino a domenica sarà teatro di gioco per le giovani atlete.

Il calendario completo con gli orari può essere scaricato a questo link.

Buon successo di pubblico in tutte le strutture, con tanti genitori arrivati a sostenere le proprie ragazze e le proprie squadre ma anche con tanti alunni delle superiori che hanno “festeggiato” i loro ultimi giorni di scuola portando colore e rumore.