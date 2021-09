Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria: 19 cuneesi al via! Ecco il programma del 1° turno

Definiti gli accoppiamenti ed i triangolari del primo turno della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria 2021-22che prenderà il via il 12 settembre, con gare di ritorno (o seconda giornata) il 15 o 19 settembre e terza giornata il 22.

Per quanto riguarda la fase provinciale, in Granda, le 19 squadre partecipanti sono state inserite in un triangolare (sola andata) e 8 abbinamenti (andata e ritorno), composti con criterio di vicinorietà come di seguito indicato:

TRIANGOLARE A: AREA CALCIO ALBA ROERO – LANGA CALCIO – NEIVE

ABBINAMENTO B: ATLETICO MORETTA – CALCISTICA ENVIESE

ABBINAMENTO C: CB SPORT CARAMAGNA – SANFRE

ABBINAMENTO D: CARAMAGNESE – GIOVANILE GENOLA

ABBINAMENTO E: CLAVESANA – DOGLIANI

ABBINAMENTO F: LAGNASCO – MANTA

ABBINAMENTO G: OLIMPIC SALUZZO – VILLANOVA SOLARO

ABBINAMENTO H: PIAZZA – SAN BENIGNO

ABBINAMENTO I: REVELLO – VILLAFALLETTO

PROGRAMMAZIONE 1^ FASE

SVILUPPO TRIANGOLARE

1°gara NEIVE – LANGA CALCIO

10/09/2021 alle ore 21.00 presso campo Comunale, Neive

Riposa: AREA CALCIO ALBA ROERO

15/09/2021 alle ore 21. Seconda gara triangolare vs Area Calcio Alba Roero

ABBINAMENTO B

1°gara ATLETICO MORETTA – CALCISTICA ENVIESE

12/09/2021 alle ore 15,00 presso campo Comunale, Moretta

2°gara CALCISTICA ENVIESE – ATLETICO MORETTA

15/09/2021 alle ore 21,00 presso campo Comunale, Envie

ABBINAMENTO C

1°gara CB SPORT CARAMAGNA – SANFRE

12/09/2021 alle ore 15,00 presso campo Erba Naturale, Caramagna

2°gara SANFRE – CB SPORT CARAMAGNA

19/09/2021 alle ore 15,00 presso campo Comunale, Sanfre

ABBINAMENTO D

1°gara GIOVANILE GENOLA – CARAMAGNESE

12/09/2021 alle ore 15,00 presso campo Comunale, Genola

2°gara CARAMANGESE – GIOVANILE GENOLA

15/09/2021 alle ore 21,00 presso campo campo Erba Naturale, Caramagna

ABBINAMENTO E

1°gara CLAVESANA – DOGLIANI

12/09/2021 alle ore 18,00 presso campo Comunale, Vicoforte

2°gara DOGLIANI – CALVESANA

15/09/2021 alle ore 21,00 presso campo Loc Piancerretto, Dogliani

ABBINAMENTO F

1°gara MANTA – LAGNASCO

10/09/2021 alle ore 21,00 presso campo Comunale, Manta

2°gara LAGNASCO – MANTA

15/09/2021 alle ore 21,00 presso campo Comunale, Manta

ABBINAMENTO G

1°gara OLIMPIC SALUZZO – VILLANOVA SOLARO

12/09/2021 alle ore 15,00 presso campo Domenico Savio, Saluzzo

2°gara VILLANOVA SOLARO – OLIMPIC SALUZZO

15/09/2021 alle ore 21,00 presso campo Comunale, Villanova Solaro

ABBINAMENTO H

1°gara SAN BENIGNO – PIAZZA

12/09/2021 alle ore 15,00 presso campo Comunale, San Benigno Cuneo

2°gara PIAZZA – SAN BENIGNO

15/09/2021 alle ore 21,00 presso campo Piero Gasco, Mondovi

ABBINAMENTO I

1°gara VILLAFALLETTO – REVELLO

10/09/2021 alle ore 21,00 presso campo Comunale, Villafalletto

2°gara REVELLO – VILLAFALLETTO

15/09/2021 alle ore 21,00 presso campo Pejrone, Revello