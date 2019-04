Volley A2/F: LPM Bam Mondovì di cuore, ma lottare non basta. Si spegne il sogno dei play-off

L’ultima giornata della Pool Promozione ha vinto una LPM Bam Mondovì accanita, di cuore, di squadra, che è riuscita a strappare il primo set alla Delta Informatica Trentino, che però mantiene alte le prestazioni mostrate durante tutto il campionato e si porta a casa due set consecutivi. Quarto set giocato sul filo di lana, tensione altissima al Pala Manera, le rossoblù cercano di prolungare al massimo il quarto set, lottando fino al 21-24, ma MC Clendon spegne le speranze dei monregalesi con l’attacco vincente del 21-25, che chiude l’incontro 3-1 per la squadra ospite.

Coach Davide Delmati schiera per Mondovì: Valpiani in regia, Zanette opposto, capitan Biganzoli e Schlegel in schiacciata, Rebora e Tonello centrali, Agostino libero.

In campo per Trento scendono Moncada al palleggio, Mazzon opposto, Fiesoli e Mc Clendon in schiacciata, al centro Furlan e Fondriest, libero Moro.

PRIMO SET

La partita la inizia Schlegel che va al servizio per Mondovì, il primo punto lo conquista Trento, ma il Capitano Federica Biganzoli non ci sta e attacca in fast per il pareggio (1-1). Il Puma suona la carica e si porta sul 5-3 grazie a un buon gioco di squadra. Trento insegue (5-4), Schlegel allunga le distanze (6-4). Muro punto di Trento per il 5-6. L’ace di Elisa Moncada riporta l’equilibrio (6-6). Sempre sul pezzo la genovese Rebora che con il primo tempo allunga +1. Ed è sempre lei a portare avanti la banda rossoblù (8-6). Dopo una palla salvata da Valpiani, Rebora con ben due pallonetti consecutivi chiude i tentativi delle avversarie di penetrare il campo monregalese (10-6). Coach Nicola Negro chiama il primo time out. Punto per Maria Schlegel (11-7), che va al servizio e sigla l’ace del 12-7. Attacco decisivo per Trento (12-8). Out il servizio di Furlan. Il Puma continua la sua corsa con l’attacco vincente di Zanette (14-8). Muro vincente di Biga (15-9), alla battuta va Zanette. Ancora un muro punto di Biga (16-9). La Delta Informatica Trentino chiede un altro time out. Servizio in rete per Zanette (16-10). Mc Clendon al servizio per Trento, il Puma riceve e il fast di Tonello porta la squadra sul 17-10. Muro punto di Rebora (19-12). Zanette sul pezzo per il 21-13 ed è ancora lei a guidare la corsa del Puma verso le fine del set (22-13). Per Trento entra in campo Mason. Una determinata Federica Biganzoli affonda le avversarie con un attacco che vale il 23-14. Rebora alla battuta per il primo set point (24-14), ci pensa Zanette a chiudere il primo set 25-14 con un attacco che Trento non riesce a contenere.

SECONDO SET

Inizia il set Fiesoli, Mondovì risponde, ma c’è il muro punto per Trento (0-1). Punto per Zanette che rimette la situazione in parità. Lotta punto a punto fino al 6-4. Tonello sigla il 7-4. Il Puma cerca di scappare, ma con Fondriest al servizio Trento ritrova la parità (9-9). La battuta out di Valpiano fa allungare +1 le trentine. L’attacco di Trento prende alla sprovvista Agostino (9-11), Delmati chiama le rossoblù a raccolta. Muro punto di Trento (9-12). Zanette attacca, ma la palla si infrange contro un altro muro di Trento (9-13). Ci pensa Biganzoli a smuovere le acque, siglando il punto dell’11-14. Per la LPM Bam Mondovì entra Greta Valli. Attacco schiacciante di Mc Clendon (12-17). Risponde Greta Valli (13-17). Time out chiesto da Delmati. Schlegel con il suo attacco vincente porta le rossoblù sul 14-18. Rebora in fast per il 15-19. Trento corre al punto 21 con Moncada al servizio. Mc Clendon firma il punto che prefigura la fine del set (16-23), Zanette risponde (17-23). Al servizio per il primo set point ci va Furlan, che chiude con l’ace del 17-25.

TERZO SET

Il Puma preme sull’acceleratore portandosi in vantaggio con l’ace di Rebora che segna il 4-1. Trento non si fa intimorire e accorcia le distante fino a riportare la parità (5-5). Trento allunga +1. Delati chiama il time out. Torna la parità (6-6), una palla out di Mondovì fa tornare Trento avanti di un punto. Ancora un errore di attacco per le rossoblù (6-8). Ace per Fondriest. Delamati chiama di nuovo a raccolta le pumine. Trento avanza, Schlegel sigla l’8-13. Il Puma tenta l’inseguimento con il pallonetto di Rebora (9-14). Punto 11 per Tonello. Ace per Valli (14-17). Negro chiede il time out. La LPM Bam Mondovì si accorcia le distanza con Schlegel (15-17). Fast di Tonello (16-18). l’attacco di Mc Clendon sigla il 18-22 per le trentine. Palla in rete per le avversarie di Trento (19-22). Un incredibile scambio tra le due formazioni si conclude a favore di Trento (20-23). Entrano Tosi e Carraro. Ed è ancora Greta Valli a sfondare il muro avversario (21-23); Mc Clendon affonda il colpo che porta Trento alla battuta per il primo set point (21-24). Trento chiude 21-25.

QUARTO SET

Zanette conquista il primo punto per Mondovì. Il muro punto di Trento riporta la parità (1-1), Zanette non ci sta e allunga +1. Pallonetto di Fondriest (2-2). Con Tonello la LPM Bam Mondovì raggiunge il 5-3. Out l’attacco di Trento (6-3). Le giallobù riconquistano terreno (7-7). Schlegel allunga +1. Procediamo ancora a contatto (10-10). Trento sul +2. Il Puma tenta la rimonta (11-14). Fast vincente di Fondriest (14-17). Sul 15-20 entra in campo per Mondovì Simona Mandrile. Furlan alla battuta sul 18-23. Il primo match point se lo aggiudica Trento, Tonello risponde con un 20-24. Mondovì tenta di resistere (21-24), ma MC Clendon chiude con l’attacco del 21-25 che chiude l’incontro 3-1 in loro favore.

PARZIALI SET 3-1 (25-14); (17-25); (21-25); (21-25)

LPM BAM MONDOVI’: Valpiani, Schlegel, Tonello, Zanette, Biganzoli, Valli, Rebora, Agostino (L). NE: Ambrosio, Angelini, Bovolo, Mandrile, Midriano

DELTA INFORMATICA TRENTINO: Carraro,Mason, Fondriest, Mazzon G., Moncada, Tosi, Furlan, Fiesoli, Mc Clendon, Moro (L). NE: Carraro, Baldi, Mazzon A., Vianello)