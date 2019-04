Volley A2/M – Playoff: Cuneo, fine della corsa. Santa Croce manda la squadra di Serniotti in A3

Cuneo saluta la serie A2, l’anno prossimo (salvo ripescaggi) giocherà in A3. C’è poca storia nella gara 2 degli ottavi dei playoff contro Santa Croce, più forte in ogni aspetto. Mai un calo di tensione per i Lupi, che fanno a pezzi la Bam Acqua San Bernardo soprattutto a muro, dove l’mvp Bargi fa quello che vuole. La squadra di Serniotti (che proverà nell’arco del match ad attingere dalla panchina) riesce a rimanere in partita nel primo set, combattuto fino alle battute finali. Nel secondo parziale gli ospiti scappano subito e non si fanno più riprendere. Nel terzo un po’ di equilibrio in avvio, ma con questa Santa Croce non ce n’è: i toscani prendono il largo e chiudono con un netto e meritato 3-0 contro un Cuneo un po’ incerottato (Picco fuori, Galaverna in campo con un ginocchio malconcio). Per la Bam Acqua San Bernardo si materializza la A3. Non era facile arrivare al fondo di questi playoff, ma uscire subito fa male.

SESTETTO CUNEO

Cortellazzi in regia, Caio opposto. Gli schiacciatori sono Mazzone e Galaverna, i centrali Dutto e Alborghetti, Prandi libero.

SESTETTO SANTA CROCE

Regia affidata ad Acquarone, Snippe opposto, schiacciatori Colli e Lyutskanov, i centrali sono Bargi e Miselli, il libero Taliani.

PRIMO SET

Primo punto degli ospiti con il muro di Miselli, Alborghetti pareggia subito i conti. Si procede all’insegna dell’equilibrio. L’errore al servizio di Galaverna e l’attacco di Lyutskanov valgono il 3-5. Santa Croce prova a scappare, ma Mazzone e Caio la riportano in parità (7-7). I padroni di casa sfruttano il buon momento: 10-8 con Galaverna e Mazzone, ma Santa Croce rientra subito (10-10) mantenendo il set sui binari del grande equilibrio. Ancora uno scatenato Mazzone e un attacco di Caio portano i padroni di casa sul 13-11 e arriva il primo time out del match, chiamato da Pagliai. Si riprende e Santa Croce firma 3 punti di fila e si porta a condurre (13-14). Caio interrompe il parziale negativo, risponde Bargi, poi l’ace di Snippe: 14-16 e time out di Serniotti. Muro-fuori di Mazzone, Cuneo a -1, ma sale in cattedra Lyutskanov con un attacco vincente e con un ace che valgono il 15-18. Serniotti sostituisce Galaverna con Menardo, ma Snippe continua a far male: 16-19. Ci pensa Caio, dopo una bella difesa, a riportare sotto i cuneesi (18-19). Dopo tanti vincenti, l’opposto brasiliano spara fuori e concede il +3 a Santa Croce: 18-21 e nuovo time-out per Serniotti. Rientra Galaverna, ma si fa subito murare da Colli. Gli ospiti scappano: dopo una super difesa, Snippe mette a terra il 18-23. Caio prova a mettere una pezza, poi arriva l’errore di Snippe (20-23), ma la battuta lunga di Alborghetti regala il primo set point a Santa Croce, che chiude subito: 20-25.

SECONDO SET

Cuneo comincia con Menardo al posto di Galaverna. Santa Croce parte forte, Mazzone risponde (1-2), ma Lyutskanov e il muro di Bargi permettono agli ospiti di allungare sull’1-4. Ancora un muro vincente di Bargi che vale il 2-6. Serniotti ferma il gioco per il time out, al rientro Caio di rabbia firma il 3-6, ripetendosi subito dopo una gran difesa di Prandi (4-6). Cuneo ci prova, ma Lyutkanov riprende a picchiare e con un ace riporta i suoi sul 4-8. Dutto, poi Caio: cuneesi che cercano di rimanere attaccati, ma Colli e un errore di Menardo portano i Lupi sul +5 (6-11). Caio prova a riavvicinare i cuneesi con il punto del 12-15, ma Santa Croce a muro è ancora devastante: 12-17. Acquarone in regia continua a distribuire bene il gioco per i suoi attaccanti: Miselli fa il 14-19, un errore in ricezione dei cuneesi porta gli ospiti sul 20-14. Mazzone prova a scuotere i suoi con la gran giocata del 16-21, ma l’errore al servizio di Galaverna (rientrato per Menardo) fa 16-22. Primo tempo di Miselli e punto numero 23 per Santa Croce, che chiude al primo set point con l’ennesimo muro di Bargi: 18-25.

TERZO SET

Dentro Bolla per Cuneo. L’avvio di set è un botta e risposta continuo fino al 6-6, poi Santa Croce prova ad allungare con Colli. L’errore di Caio vale il 6-9, Serniotti chiama il primo time out. Si riparte con la palla messa a terra da Bolla (7-9): è lui, insieme a Caio, a provare a tenere la Bam Acqua San Bernardo in partita, ma Santa Croce non cala e l’errore di Alborghetti vale il 9-13. Bargi continua a far male, Lupi sul +5 (10-15) e altro time out chiesto da Serniotti. Snippe firma il 10-16 direttamente col servizio, Cuneo in difficoltà e punito ancora da un Bargi impressionante a muro: 12-18. Caio prova a suonare la carica, ma dall’altra parte Colli mette giù il 13-19. Santa Croce vola, vede il traguardo vicino e non molla, allungando ancora e raggiungendo sul 16-24 il primo match ball. Miselli sbaglia il servizio, poi Bolla annulla il secondo a muro, ma al terzo tentativo Snippe chiude i conti: 18-25, Cuneo scende in serie A3.

CUNEO – SANTA CROCE 0-3 (20-25, 18-25, 18-25)

CUNEO: Menardo 1, Bolla 3, Mazzone 12, Dutto 2, Galaverna 1, Prandi (L), Cortellazzi, Caio 17, Testa, Alborghetti 3. Ne: Tomatis, Amouah, Chiapello, Armando (L). Allenatore: Serniotti.

SANTA CROCE: Bargi 12, Baciocco, Miselli 6, Lyutskanov 9, Colli 8, Acquarone, Snippe 14, Taliani (L). Ne: Andreini, Crò, Tamburo, GrassanoFerraro D., Ferraro M. Allenatore: Pagliai.