Cuneo, il Centro Europe Direct cerca un operatore per organizzare eventi e attività nelle scuole

Il Centro Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest, attivo presso l’ufficio Sportello Europa e sviluppo del territorio del Comune di Cuneo, ha indetto un avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del servizio di organizzazione di eventi e gestione attività nelle scuole per il periodo settembre 2024 – dicembre 2025.

Il Centro è membro della rete Europe Direct in Italia, che a sua volta fa parte di una famiglia di centri a livello europeo coordinati dalla “DG COMM” della Commissione europea. Questi centri contribuiscono ad avvicinare l’Unione europea ai cittadini sul campo e facilitano la loro partecipazione ai dibattiti sul futuro dell’Unione, rispondendo a domande sulle politiche, i programmi e le priorità, e organizzando momenti e attività di informazione e animazione. In questo ambito , sono previste per il quinquennio in corso (2021/2025) l’organizzazione e lo svolgimento di attività volte alla promozione della conoscenza delle politiche comunitarie e alla diffusione della conoscenza del funzionamento dell’Unione Europea, con il proposito di diffondere la consapevolezza rispetto al ruolo che l’UE ricopre nella vita dei cittadini.

All’interno del budget del Centro Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest, sono quindi previste risorse dedicate alla diffusione delle iniziative del Centro e al coinvolgimento dell’utenza alle stesse, per l’organizzazione e la realizzazione delle quali si rende necessario chiedere un supporto esterno da parte di un operatore esperto.

Sul sito del Comune di Cuneo è quindi attivo, fino alle 12 di giovedì 23 maggio, un avviso pubblico (servizionlinededagroup.comune.cuneo.it – Portale dei servizi (soluzionipa.it)) per esplorare le possibilità offerte dal mercato per procedere all’affidamento diretto del servizio di organizzazione eventi e gestione attività nelle scuole per il periodo settembre 2024 – dicembre 2025. Tra i requisiti specifici per partecipare è necessario avere una provata esperienza nel campo della promozione della conoscenza dell’Unione Europea e nell’organizzazione di eventi nelle scuole di ogni ordine e grado.