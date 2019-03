Terza Categoria – Virtus Busca ‘corsaro’ a Passatore. Secondo posto conquistato

Sono andati in scena in settimana tre gare valide per i recuperi delle gare di Terza Categoria con risultati importanti nell’economia della classifica.

Nel Girone A sale al secondo posto in solitaria la Virtus Busca che espugna il terreno di gioco del Passatore con un netto 0-3 griffato dalla doppietta di Lleshi e dalla rete di Chiari. La formazione giallo nera allunga, così, sulle dirette concorrenti per i play off dando per scontato che la prima posizione sia un’utopia.

Rallenta, invece, l’Atletico Moretta che non va oltre l’1-1 nel match contro il Valle Stura: botta e risposta tra Daziano e Bruno. La squadra morettese resta a -6 dalla quinta posizione, occupata dal San Biagio.

Nel Girone B vittoria di misura per il Cavallermaggiore che fa valere il fattore campo nella sfida al Real Caramagna. La rete che vale tre punti è stata messa a segno da Lorenzo Vinai.

Terza Categoria Girone A – I Risultati dei recuperi

Passatore – Virtus Busca 0-3

Valle Stura – Atletico Moretta 1-1

Terza Categoria Girone B – I Risultati dei recuperi

Cavallermaggiore – Real Caramagna 1-0