Kinder festeggia i 50 anni ad Alba (VIDEO)

Kinder Ferrero festeggia i suoi 50 anni tra la sua gente, grandi e piccini, famiglie provenienti da tutta Italia che questa mattina si sono date appuntamento nel cuore di Alba, in Piazza Vittorio Veneto, per una festa che durerà sino al tardo pomeriggio. Una piazza “apparecchiata” (è proprio il caso di dirlo) a festa, con un’enorme tovaglia rigorosamente a quadrettoni bianchi e rossi a far da palcoscenico agli spettacoli di magia e saltimbanchi, giocolieri e prestigiatori che intrattengono il pubblico per tutta la giornata. E ovviamente la possibilità di “incontrare” di persona il celebre ovetto Kinder.