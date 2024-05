Fondazione Crt: deliberate nuove risorse per il territorio

Il Consiglio di Indirizzo di Fondazione CRT, tenutosi oggi sotto la presidenza ad interim di Maurizio Irrera, ha approvato all’unanimità la nomina di Patrizia Polliotto in qualità di componente dell’organismo dell’Ente, in attuazione del nuovo Statuto che prevede 22 Consiglieri di Indirizzo.

In data odierna si è inoltre riunito il Consiglio di Amministrazione di Fondazione CRT che ha deliberato lo stanziamento di nuove risorse destinate alle erogazioni dell’Ente in ambito culturale e sociale e nei settori di istruzione e ricerca, a testimonianza dell’attenzione del board nell’assicurare la continuità dell’operatività dell’Ente.

“Il lavoro di Fondazione CRT non si ferma e le proposte a sostegno del territorio approvate oggi dal CdA confermano la piena attività degli Organi e l’impegno del personale della Fondazione nel portare avanti le finalità filantropiche e di utilità sociale dell’Istituzione”, dichiarano il Presidente ad interim, Maurizio Irrera, e il Segretario Generale ad interim, Annapaola Venezia.

Sono stati deliberati stanziamenti complessivi per oltre 14 milioni di euro a supporto delle istituzioni rilevanti: grandi teatri e musei, centri e istituti di ricerca d’eccellenza, enti e associazioni storicamente impegnati nel sociale.

Confermato e rafforzato ulteriormente l’impegno della Fondazione per i giovani, in particolare grazie a 16 nuove linee di intervento del progetto “Diderot” (che porta nelle scuole discipline non curricolari e, allo stesso tempo, approfondisce materie tradizionali con metodologie innovative), che permetterà di coinvolgere oltre 110.000 studenti nell’anno scolastico 2024-2025, e grazie anche all’iniziativa “Il mio posto nel mondo”, che intende agevolare l’accesso dei più giovani a centri estivi e doposcuola nelle aree fragili del territorio e che nella sua nuova versione coinvolgerà sette province del Piemonte.

Il CdA ha inoltre deliberato lo stanziamento di 200.000 euro per il prossimo triennio dedicati al progetto “Never alone, per un domani possibile”, iniziativa di caratura nazionale nata dalla sinergia di nove fondazioni italiane che favorisce l’accoglienza e l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati.

Ulteriori 200.000 euro sono stati infine assegnati all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo: 120.000 euro per il diritto allo studio dei ragazzi con difficoltà economiche e 80.000 euro per iniziative legate al ventennale dell’Ateneo.

Prosegue inoltre l’impegno per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico del Piemonte e della Valle d’Aosta attraverso il bando “Restauri Cantieri diffusi” che quest’anno, per la prima volta, prevede due sessioni. Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per la prima sessione del bando 47 contributi per un ammontare pari a 900.000 euro.