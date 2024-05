Tennis, grandi numeri per la tappa del Kinder Trophy al circolo Mondovì Sporting Club

Anche quest’anno grande successo per la tappa Kinder Trophy presso il circolo Mondovì Sporting Club.

All’inizio della seconda settimana del torneo, che ha visto la disputa di partite intense e combattute e nonostante il mancato supporto delle condizioni meteo, che hanno ostacolato fortemente il calendario, il circolo è comunque riuscito ad ultimare la prima fase del torneo con la chiusura della fase degli under 12,13,14 e 16. La prima finalissima, per l’under 16 femminile, è stata appannaggio di Elena Orlando, che si è imposta sulla monregalese Agnese Maia dopo una partita risultata molto combattuta. Il punteggio finale di 6-1, 6-4 non rispecchia l’andamento dell’incontro e l’equilibrio visto in campo.

Nei prossimi giorni il torneo andrà a completarsi con la discesa in campo dei tennisti più giovani e vedrà la disputa di diverse finali e la spettacolare conclusione domenica 12. La tappa monregalese del Torneo si dimostra sempre una grande attrazione per i tennisti in erba provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia: sono infatti quasi 180 gli iscritti a questo prestigioso trofeo i cui vincitori avranno accesso alle finali al Foro Italico a Roma.