La tre giorni delle donne a Celle di Macra

Dal 31 maggio al 2 giugno torna La Tre Giorni delle Donne, weekend di incontri, laboratori, proiezioni e musica intorno al tema dell’attivismo e dell’ecofemminismo. La 7ª edizione si terrà a Celle di Macra (CN) in Borgata Chiesa, in alta Valle Maira, organizzata dal Coordinamento Donne di Montagna, associazione nata con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita economica, sociale e culturale delle donne; attraverso il progetto CIC – Costruire il cambiamento, il Coordinamento opera nelle “terre alte” cuneesi offrendo opportunità di confronto, formazione ed empowerment femminile.

Durante La Tre Giorni delle Donne si parlerà di ambiente in ottica femminista (e, in alcuni casi, anche antispecista e non binaria) con attiviste e professioniste di settori differenti che si occupano di ricerca, divulgazione e azioni concrete legate all’emergenza climatica. Altro tema centrale nel lavoro del Coordinamento è quello dell’impegno femminile nella gestione dei territori delle aree interne montane. Sabato 1 giugno alle 10.30 interverranno Laura Cima (attivista e divulgatrice ecofemminista), Patrizia Manassero (Sindaca di Cuneo), Silvia Novelli (docente presso UniTo e membro di CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere), Erika Chiecchio (Settore Valorizzazione Territorio e Comunicazione presso Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime) e Valeria Fieramonte (giornalista, ecologista e scrittrice). Il convegno verrà seguito nel pomeriggio da tavoli di lavoro su attivismo, partecipazione ed emergenza climatica e politiche per l’ambiente e prospettive di sviluppo locale.

La Tre Giorni delle Donne è, soprattutto, un momento di incontro, condivisione e di festa; per questo il programma comprende la proiezione di “Food for Profit”, inchiesta sui legami tra cibo e politiche europee della giornalista Giulia Innocenzi e, domenica 2 giugno, al termine della camminata per le splendide borgate di Celle di Macra, l’esibizione delle cantanti e attiviste della Corale della Valgina, stanziata tra Pinerolo e le Valli valdesi. Durante la Tre Giorni sarà possibile pernottare a prezzi convenzionati attraverso il Coordinamento Donne di Montagna presso la Casa Canonica (in camerata con sacco a pelo) e partecipare a pasti comunitari vegetariani e gluten free.

Per partecipare: [email protected] – 349 344 7480

Per pernottamento e pasti la prenotazione è obbligatoria entro il 29 maggio.

Tutte le attività proposte sono a ingresso gratuito (pasti e pernottamenti a pagamento).

L’evento La Tre Giorni delle Donne si inserisce nell’ambito di CIC – Costruire il cambiamento, ed è finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte. CIC – Costruire il cambiamento è finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e Otto per Mille Valdese, realizzato in collaborazione con (in ordine alfabetico) Alleanza nelle Alpi, Fondazione Nuto Revelli, UNCEM Piemonte e YWCA-UCDG onlus.

PROGRAMMA

La Tre Giorni delle Donne 2024 – 7ª edizione

Celle di Macra (CN), Borgata Chiesa

31 maggio – 2 giugno 2024

***Ingresso gratuito***

Venerdì 31 maggio 2024

ORE 21:00

Cena vegetariana comunitaria presso Locanda La cusino di Marta e Stefano. Prezzo 20€ per persona bevande escluse. Prenotazione obbligatoria entro il 29 maggio via mail e whatsapp a [email protected] – 349 344 7480

Sabato 1 giugno 2024

Ore 10:30

Convegno.

Saluti di Laura Cima (attivista e divulgatrice ecofemminista).

Interventi di Patrizia Manassero (Sindaca di Cuneo), Silvia Novelli (docente presso UniTo e membro di CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere), Erika Chiecchio (Settore Valorizzazione Territorio e Comunicazione presso Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime), Valeria Fieramonte (giornalista, ecologista e scrittrice).

Ore 12:30 Pranzo comunitario vegetariano e gluten free a buffet (12€ a persona. Bevande escluse). Prenotazione obbligatoria entro il 29 maggio.

Ore 15:00

Tavoli di lavoro su attivismo, partecipazione ed emergenza climatica (Laboratorio 1) e politiche per l’ambiente e prospettive di sviluppo locale (Laboratorio 2)

Ore 19:30 Cena comunitaria vegetariana e gluten free a buffet (12€ a persona. Bevande escluse). Prenotazione obbligatoria entro il 29 maggio.

Ore 21:00

Proiezione di “Food for profit” di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi (Italia, 2024, 90’). Il primo documentario che mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie.

Domenica 2 giugno 2024

Ore 9:30

Escursione da Borgata Chiesa a Borgata Castellaro (Celle Macra)

Difficoltà E escursionistico, durata 1 ora, 3,5 km

Ore 11:30 – Borgata Castellaro

Concerto della Corale della Valgina

Ore 13:00 – Borgata Castellaro

Pranzo vegetariano comunitario (Porta con te bicchieri e stoviglie!) 12€ a persona. Bevande escluse. Prenotazione obbligatoria entro il 29 maggio via mail e whatsapp a [email protected] – 349 3447480

Per maggiori informazioni:

[email protected] | www.donnedimontagna.it | FB @DonnediMontagnaBolivia | IG @coordinamentodonnedimontagna