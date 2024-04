Granda College Cuneo, tutte le gare della settimana: torna al successo la Prima Divisione Regionale

Under 13 Silver 2012

Ottavi di Finale – Andata – Fase Coppa – 14/04/2024

GRANDA COLLEGE CUNEO 2012 – AVIGLIANA BASKET: 56-57 (20-18; 31-23; 40-37)

GRANDA COLLEGE 2012: Gallarato, Bottero, Levico, Castellino, Dutto, Grosso, Picollo, Armando, Fassio, Peano, Rossi, Furlan.

Coach: Lelli – Daino

Ottima partita per il gruppo 2012 negli ottavi di finale di Coppa Piemonte Under 13; contro i più atletici ragazzi di Avigliana i cuneesi giocano alla pari fino all’ultimo possesso. All’intervallo il tabellone di Sportarea segna +11 (34-23) grazie ad un secondo quarto di grande intensità difensiva. Nella ripresa la squadra ospite impone la sua fisicità e recupera nel punteggio fino al +1 finale.

“Lo staff è molto orgoglioso di questo gruppo e dei miglioramenti. Ora si andrà ad Avigliana con un -1 da provare a recuperare, per provare a passare ai quarti di finale”, queste le parole di Coach Lelli.

Under 13 Gold

3^ Giornata di Ritorno – Fase Top – 13/04/2024

GRANDA COLLEGE CUNEO – COLLEGNO: 48-50 (13-7; 27-26; 42-37)

GRANDA COLLEGE: Tardivo, Politano, Tallone, Graziano, Picollo, Grosso, Musso, Giordano, Maccario, Bianco, Cavallera.

Coach: Lelli – Capelli

Bellissima ed intensa partita tra Cuneo e Collegno in Under13 Gold; un po’ di rammarico per il risultato perché Cuneo è quasi sempre stata in vantaggio e solo nell’ultimo quarto ha ceduto.

Nel primo quarto Cuneo conduce la partita, mentre nel secondo periodo Collegno si riaggancia nel punteggio: all’intervallo lungo il tabellone recita 26 pari con entrambe le squadre che lottano su ogni pallone. All’uscita dagli spogliatoi Cuneo mette la freccia nel punteggio: +5 al 30’ con un parziale di 16-11.

Nel quarto periodo Collegno non molla, anzi rilancia e con un miniparziale chiude la gara sul +2 (48 a 50). Complimenti ad entrambe le squadre perché hanno offerto una bella pallacanestro e tanta intensità.

Under 14 Silver 2010

9^ Giornata di Ritorno – 13/04/2024

BTM CARMAGNOLA – GRANDA COLLEGE CUNEO 2010: 63-51 (15-10; 29-23; 47-38)

GRANDA COLLEGE: Costa, Giannoni, Liaci, D’Aversa, Giraudo, Segbedji, Amurao, Emiliani, Di Grazia, Scognamiglio, Marenco, Fikaj.

Coach: Capelli

Under 14 Gold

1^ Giornata di Ritorno – Fase Top – 13/04/2024

GRANDA COLLEGE CUNEO – MONCALIERI BASKETBALL: 31-70 (13-17; 16-35; 19-51)

GRANDA COLLEGE: Giraudo, Dutto, Cissoko, Bosio, Leone, Fantini, Alladio, Ongaro, Arrechea, Socco, Romano, Mellano.

Coach: Persico – Capelli

Under 13 Silver

2^ Giornata di Ritorno – Fase Top – 14/04/2024

GRANDA COLLEGE CUNEO – ABET BASKETBALL TEAM BRA: 29-93 (9-17; 16-37; 24-69)

GRANDA COLLEGE: Franconiero, Piola, Carletti, Pocchiola, Giordana, Masaneo, Chen, Onori, Magliano, Aprile, Mondino, Macagno.

Coach: Capelli

1^ Divisione Regionale Maschile

2^ Giornata di Ritorno – Fase Top – 14/04/2024

BIKUADRO DELFINI BASKET – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO: 53-67 (8-38; 26-40; 42-52)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Capelli, Bruschetta, Maccario, Cani, Rosso, Comotti, Manfredi, Tamagno, Saladini, Bodino, Castellino.

Coach: Lelli – Caroni

Torna alla vittoria la serie D Maschile targata Agrimontana dopo un periodo non facile, contro i Delfini di Carmagnola.

Partono fortissimo gli ospiti grazie ad una arcigna difesa e un gran gioco offensivo. I cuneesi lasciano poco spazio all’attacco carmagnolese che fatica a trovare la via del canestro. Si chiude così il primo periodo con un clamoroso 8-38 per gli ospiti.

Di tutt’altra storia è il secondo quarto, che vede i giovani cuneesi abbassare la guardia e gli esperti Delfini riprendersi dopo lo scossone iniziale. Stavolta è Carmagnola che alza le serrande in difesa, concedendo solamente due punti agli ospiti e conducendo un buon attacco; 18-2 è il parziale a favore dei locali.

Al rientro dagli spogliatoi, la fatica e i falli si fanno sentire da ambo le parti, portando a due quarti in cui i Delfini cercano l’arrembaggio e i cuneesi sembrano spersi; ne approfitta Carmagnola che recupera altri 4 punti.

Nell’ultimo quarto la partita è costellata di errori, ma a spuntarla sono i cuneesi, arrivando a chiudere il match con un ultimo parziale di 11-15 a loro favore che porta al risultato finale di 53-67.

“Abbiamo lavorato bene in palestra per tutta la settimana” commenta Mattia Castellino “Volevamo riscattarci dopo le ultime sconfitte all’ultimo secondo e abbiamo fatto una gran partita”.