Serie B Femminile – Freedom FC con il Tavagnacco non puoi sbagliare! Per il secondo posto spicca Ternana vs Cesena

Turno infrasettimanale che potrebbe dire molto in termini di classifica per il campionato di Serie B Femminile, giunto alla ventisettesima giornata.

Dopo la sconfitta sul campo dell’Academy San Marino torna tra le mura amiche del “F.lli Paschiero” la Freedom FC che attende il Tavagnacco. Una gara che le ragazze di coach Ardito non possono assolutamente steccare per arrivare all’agognata salvezza. In provincia “Granda”, comunque, arriva un Club che ha fatto la storia del calcio femminile italiano dove hanno militato calciatrici del calibro di Sara Gama, Tatiana Bonetti, Elisa Camporese e Paola Brumana, solo per citarne alcune.

Le friulane si trovano attualmente in penultima posizione in classifica ed arriveranno certamente agguerrite a Cuneo, consce che in caso di sconfitta o pareggio saluterebbero la categoria. Dal canto proprio Martin e compagne hanno bisogno a tutti i costi dei tre punti per mantenere, o allungare, il vantaggio sull’attuale terz’ultima forza del campionato Pavia Academy.

In vetta potrebbe allungare la Lazio che parte con i netti favori del pronostico contro l’Academy San Marino e potrebbe approfittare dello scontro diretto alle proprie spalle tra Ternana e Cesena. Anche il Parma, che ospita il Genoa, guarda interessato questa sfida sperando di poter rosicchiare altri punti sul secondo posto. Per la quinta posizione derby tutto da gustare tra Hellas Verona e Chievo Verona mentre il Bologna parte nettamente favorito sul campo del Ravenna. In zona salvezza punti importanti in palio tra Arezzo e Pavia Academy mentre a chiudere il palinsesto ci pensa il match tra Brescia e Res Women.