Cuneoginnastica: a Padova si conclude un buon campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile

PalaIndoor, Padova, Campionato interregionale di serie C di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. Terza e conclusiva gara del campionato federale per le cinque ginnaste della Cuneoginnastica impegnate nelle tappe interregionali con Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.

Le ginnaste della Cuneoginnastica, capitanate dalla più esperta, la saluzzese Marta Isaia che per la prima volta ha preso parte ad un campionato così prestigioso ha supportato in gara le giovani compagne Asia Delfino, Sara Hadouz, Alissa Frakulla e Jennifer Pancera. Risultato, quello di domenica 14 aprile leggermente sottotono in quanto la squadra paga la parziale assenza di Sara Hadouz che, a causa di un lieve infortunio viene risparmiata in alcuni attrezzi gareggiando solo su volteggio e trave.

Conclusione positiva per la compagine della Cuneoginnastica che si appresta a festeggiare tra poco più di un mese il cinquantesimo anniversario del sodalizio bianco blu con il Grande Saggio di fine anno in programma sabato pomeriggio primo giugno.

Grandi ed ampi sono i margini di miglioramento di questa squadra ancora molto giovane; la maturità tecnica e mentale che un campionato di questo tipo richiede si costruiscono con anni di lavoro, dedizione con l’aggiunta di qualche sacrificio. Ci vuole tempo ma la Cuneoginnastica come ogni anno è presente ed è proprio la presenza annuale e costante nel Campionato di serie C che dimostra il grande impegno e lavoro costante portato avanti dalla società ormai cinquantenaria.