15 nuovi posti al nido comunale di Saluzzo

Da inizio aprile l’asilo nido comunale “Jean Monnet” apre a 15 nuovi iscritti.

I nuovi inserimenti sono stati possibili grazie all’ampliamento della struttura, voluto dall’Amministrazione civica e pagato con fondi Pnrr, ufficialmente inaugurato il 7 marzo, e per la cui operatività il settore Servizi scolatici del municipio aveva richiesto le autorizzazioni formali.

“In seguito al sopralluogo dei funzionari dell’Asl Cn1, l’asilo di via Monsignor Savio ha avuto ufficialmente il via libera per l’utilizzo dei nuovi locali” spiega l’assessora Fiammetta Rosso. Tutte le famiglie attualmente in graduatoria sono state prontamente informate della novità e le prime quindici, appunto, in lista d’attesa hanno così potuto iniziare a concordare le date per l’inserimento al nido. Le domande di iscrizione sono state una cinquantina: che è rimasto in lista d’attesa potrà ripresentare la domanda a maggio, attraverso lo “Sportello on line del cittadino” del Comune di Saluzzo (accessibile dal sito web istituzionale). Ulteriori inserimenti avverranno a partire da settembre 2024.

“L’elevato numero di richieste – dice il sindaco Mauro Calderoni – crediamo sia conseguenza di due importanti fattori: l’importo delle rette, che è fra i più bassi di tutto il Piemonte, e l’alto gradimento dimostrato da chi frequenta e ha frequentato il nido negli anni passati”.

In vista delle prossime iscrizioni, inoltre, Il “Jean Monnet” organizza il consueto appuntamento di nido aperto, che si terrà sabato 4 maggio. Le famiglie potranno visitare i locali e conoscere l’équipe educativa.E’ necessario prenotarsi. Per chi è già iscritto, inoltre, è in fase di avvio una importante opportunità offerta dalla Cooperativa Or.Sa (subentrati nella gestione da gennaio): l’asilo nido sarà aperto anche per alcune giornate del mese di agosto, in modalità completamente gratuita. Si tratta di una delle tante migliorie che la cooperativa ha offerto in sede di gara per venire incontro alle esigenze delle famiglie che sempre di più necessitano di un servizio flessibile. Con i 15 aggiuntivi sono diventati 75 i posti al nido comunale di Saluzzo.

