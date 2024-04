Giovedì 11 aprile in Piemonte è sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale indetto dalle segreterie regionali Filt-Cgil e Uiltrasporti. La Società Bus Company, gestore del servizio anche ad Alba, ha comunicato al Comune che il servizio non sarà garantito dalle ore 18:15 alle ore 22:15. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.

cs